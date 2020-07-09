Поклонники восхитились красотой жены Дениса Клявера на семейном фото

Денис Клявер имеет очень бурную личную жизнь. Его первой женой была танцовщицей балета Михаила Шуфутинского Елена Шестакова, с которой он расстался в конце 90-х. Второй женой певца была Юлия Клявер — танцовщица балета Лаймы Вайкуле: отношения пары продлились с 1998-го по 2006-й, а в браке родился сын Тимофей. В 2010-м стало известно, что у Клявера был роман с Евой Польной, которая родила от него дочь Эвелин в 2005-м. С третьей женой экс-участник «Чай вдвоем» начал отношения сразу после развода и стал папой в третий раз: Ирина подарила Денису сына Даниэля в 2013-м.