Поклонники восхитились красотой жены Дениса Клявера на семейном фото

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер показал подписчикам своих родных в День семьи, любви и верности. На фото в Instagram певец лежит вместе женой Ириной и сыном Даниэлем на траве, пишет Пятый канал.
Благополучия и взаимопонимания в каждый дом. Берегите свое счастье. С Днем семьи, любви и верности,
— поздравил Клявер свою аудиторию.
Фолловеры Клявера заметили, что его жена Ирина очень красивая женщина. Также они поздравили любимого исполнителя в ответ и пожелали счастья его семье.
«Красивая у вас жена. Счастья вам!!!» - написал юзер в комментариях.
«Очень красивое и нежное фото», — заметил фолловер.
«Любо-дорого на вас всех посмотреть! Тьфу-тьфу! Будьте счастливы!» — пожелала подписчица.
Денис Клявер имеет очень бурную личную жизнь. Его первой женой была танцовщицей балета Михаила Шуфутинского Елена Шестакова, с которой он расстался в конце 90-х. Второй женой певца была Юлия Клявер — танцовщица балета Лаймы Вайкуле: отношения пары продлились с 1998-го по 2006-й, а в браке родился сын Тимофей. В 2010-м стало известно, что у Клявера был роман с Евой Польной, которая родила от него дочь Эвелин в 2005-м. С третьей женой экс-участник «Чай вдвоем» начал отношения сразу после развода и стал папой в третий раз: Ирина подарила Денису сына Даниэля в 2013-м.