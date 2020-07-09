Никто не останется равнодушным: Настя Ивлеева трогательно поздравила своего мужа Элджея с днем рождения

С Днем рождения тебя, моя ЛЮБОВЬ! Мы выше всех земных забот, переживаний, осуждений, правил и того, «как надо»! Мы — это отдельная планета! Планета под названием доверие, легкость, уверенность, поддержка, тайна, дружба, страсть, семья и вера друг в друга. Нас не понять, за нами не угнаться! Люблю навсегда! Помни, что ты самый талантливый парень на моей памяти... Твоя бомбита.