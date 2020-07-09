«Неприятно и отношениям вредит»: Лиза Арзамасова об ажиотаже вокруг романа с Авербухом

Ребят, ну чего вы так расшумелись? Что произошло? Мир на голову не рухнул. И я все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз... И критику, и «рекомендации», и «советы» о том, что мне «нужно», и возмущения, и какие-то нездоровые, маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве? Мы с вами вместе в Сети часто обсуждали серьезные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой взрыв на макаронной фабрике... Вы чего?