Чт, 9.07.2020
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«Неприятно и отношениям вредит»: Лиза Арзамасова об ажиотаже вокруг романа с Авербухом

Лиза Арзамасова

ФОТО: Lystseva Marina / ITAR-TASS

Как только широкая публика узнала о романе звезды «Папиных дочек» и прославленного фигуриста Ильи Авербуха, на пару обрушился шквал критики. Пользователи Сети были возмущены тем, что Лиза Арзамасова встречается с мужчиной почти вдвое старше себя. Актриса ответила на хейт, пишет Стархит.

25-летнюю Лизу несколько удивило бестактное поведение ее подписчиков, с которыми она еще недавно мирно общалась.

Ребят, ну чего вы так расшумелись? Что произошло? Мир на голову не рухнул. И я все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз... И критику, и «рекомендации», и «советы» о том, что мне «нужно», и возмущения, и какие-то нездоровые, маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве? Мы с вами вместе в Сети часто обсуждали серьезные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой взрыв на макаронной фабрике... Вы чего?

— недоумевает она.

Также Арзамасова попросила не лезть в ее личную жизнь, о которой она пока не намерена рассказывать.

Вот в чем парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают «романы, интриги, проступки», не истерят по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой — против лома ведь нет приема. Так откуда такая обратная истерика от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?

— поинтересовалась артистка.

Звездные коллеги Лизы попытались защитить ее от необоснованного гнева толпы. «Лиза! Наш цветочек! Будь счастлива и не обращай внимания! Люблю», — подчеркнула Анжелика Каширина. К ней присоединился и коллега Лизы по «Папиным дочкам» Филипп Бледный. «Это твоя жизнь! Живи так, как хочется тебе!» — обратился он к Арзамасовой.

Напомним, об отношениях Лизы и Авербуха стало известно буквально на днях. Влюбленные не стали отрицать свой роман. 

Илья Авербух.

ФОТО: Filippov Alexei/COVI

Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить. Спасибо,

— ответил 46-летний спортсмен «СтарХиту».

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