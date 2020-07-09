«Неприятно и отношениям вредит»: Лиза Арзамасова об ажиотаже вокруг романа с Авербухом

Как только широкая публика узнала о романе звезды «Папиных дочек» и прославленного фигуриста Ильи Авербуха, на пару обрушился шквал критики. Пользователи Сети были возмущены тем, что Лиза Арзамасова встречается с мужчиной почти вдвое старше себя. Актриса ответила на хейт, пишет Стархит.
25-летнюю Лизу несколько удивило бестактное поведение ее подписчиков, с которыми она еще недавно мирно общалась.
Ребят, ну чего вы так расшумелись? Что произошло? Мир на голову не рухнул. И я все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз... И критику, и «рекомендации», и «советы» о том, что мне «нужно», и возмущения, и какие-то нездоровые, маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве? Мы с вами вместе в Сети часто обсуждали серьезные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой взрыв на макаронной фабрике... Вы чего?
— недоумевает она.
Также Арзамасова попросила не лезть в ее личную жизнь, о которой она пока не намерена рассказывать.
Вот в чем парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают «романы, интриги, проступки», не истерят по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой — против лома ведь нет приема. Так откуда такая обратная истерика от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?
— поинтересовалась артистка.
Звездные коллеги Лизы попытались защитить ее от необоснованного гнева толпы. «Лиза! Наш цветочек! Будь счастлива и не обращай внимания! Люблю», — подчеркнула Анжелика Каширина. К ней присоединился и коллега Лизы по «Папиным дочкам» Филипп Бледный. «Это твоя жизнь! Живи так, как хочется тебе!» — обратился он к Арзамасовой.
Напомним, об отношениях Лизы и Авербуха стало известно буквально на днях. Влюбленные не стали отрицать свой роман.
Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить. Спасибо,
— ответил 46-летний спортсмен «СтарХиту».