Уже в следующую субботу: самый долгожданный концерт JAM AIR! Live Festival

18-го июля на сцене Cathouse Concert Hall состоится уникальный концерт-фестиваль! Драматургия действа будет напоминать то самое онлайн-шоу, но будет проходить, что называется «вживую», со зрителями и без трансляции в Интернете. Состав выступающих настолько пёстрый и неординарный, что такое событие просто нельзя пропускать.