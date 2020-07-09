Уже в следующую субботу: самый долгожданный концерт JAM AIR! Live Festival

18-го июля вас ждёт большой, живой, открытый гала-концерт с участием подавляющего большинства музыкантов и их групп, которые были гостями и героями эфиров первого сезона онлайн-шоу JAM AIR!
18-го июля на сцене Cathouse Concert Hall состоится уникальный концерт-фестиваль! Драматургия действа будет напоминать то самое онлайн-шоу, но будет проходить, что называется «вживую», со зрителями и без трансляции в Интернете. Состав выступающих настолько пёстрый и неординарный, что такое событие просто нельзя пропускать.
Впервые на одной площадке соберутся Beatrice Nebis, Тимур Иликаев, РХ band, AveNue, Дима Микрюков, «Идеальные Люди», ЛОТОS, Lemon Trees и Digital Digital.
Это будет беспрецедентный концерт-фестиваль! Кроме выступлений групп и сольных музыкантов, будут и вопросы из зала, розыгрыши призов, отличный звук и световое шоу, оригинальный и интересный видеоряд.
Запомните день: в самый разгар лета, 18-го июля, Cathouse Concert Hall!
Более подробная информация ЗДЕСЬ!