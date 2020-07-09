Осторожно! Роскошная жизнь 25-летней дочки Абрамовича может вызвать зависть

Семеро детей Романа Абрамовича будут обеспечены до конца жизни благодаря многомиллиардному состоянию папы. Олигарх не жалеет денег на своих детей, хотя уже не живет с их мамами. Недавно журналистов заинтересовала средняя дочь Абрамовича Софья. Несмотря на закрытый образ жизни, британскому изданию удалось найти Инстаграм девушки и посмотреть, чем живет “золотая молодежь”. В свои года Софья может похвастаться не только кругленькой суммой в банке, но и целым рядом других достижений. Тысячи людей подписаны на ее аккаунты в соцсетях. И здесь есть на что посмотреть – шикарные виллы, яхты, каникулы на Мальдивах и шопинг в лучших городах мира… отец не жалеет денег для счастья дочери.

София и ее отец – Роман Абрамович. ФОТО: София Абрамович/Instagram

Жизнью наследницы многомиллиардного состояния заинтересовалась британская газета Daily Mail.

София – третий ребенок миллиардера и владельца Челси – Абрамовича и его второй жены Ирины. Она переехал из России, где родилась, в Англию вместе с остальной семьей в 2003 году.

Считается, что дочь миллиардера гражданка России и в прошлом представляла страну на соревнованиях по прыжкам с парашютом, но ее нынешний британский визовый статус неясен.

София, которая выросла в поместье своей семьи в Сассексе стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов, вместе со своими старшими братьями и сестрами Анной (28), и Аркадием (26), посещали частные школы в Лондоне, стоимость обучения в которых достигала до 40 000 фунтов в год!

Демонстрируя свой роскошный образ жизни, девушка делилась в Instagram, как они прилетали в школу на вертолете из своего загородного дома в Сассексе.

Дочь миллиардера отдыхает на яхте. ФОТО: София Абрамович/Instagram

В 23 года она закончила университет Royal Holloway. На выпускной Абрамович одела черное платье с длинными рукавами и высоким разрезом.

София празднует полученную степень бакалавра в Royal Holloway в черном платье с высоким вырезом. ФОТО: София Абрамович/Instagram

Несколько лет на соревнованиях по конному спорту она представляла Россию. В ее конюшне есть три любимых лошади, Дора, Билли Фрейлейн и Занзибаром. Одна из них стоит 500 тысяч фунтов стерлингов.

София Абрамович профессионально занимается конным спортом. ФОТО: София Абрамович/Instagram

Девушка очень много путешествует. Она очень часто публикует фотографии с разных уголков земли. Софья много времени проводит на яхте. Абрамович не появляется на светских мероприятиях, но от студенческих вечеринок она никогда не отказывалась.