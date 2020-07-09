Необычная свадьба: Мария Машкова показала себя с мужем в загсе

Машковой пришлось объяснять, почему она с семьей живет в Америке. Свой ответ звезда сопроводила архивным кадром с мужем. На нем Мария и Александр запечатлены в российском загсе. Дочь культового актера Владимира Машкова выходила замуж в ярко-синем платье и фате в тон. А музыкант подобрал шарф в цвет наряда возлюбленной.

«Замуж за парня вышла, который с 14 лет живет в США. С ним первый раз Нью-Йорк и увидела. Сама бы вряд ли решилась. Но для меня важно, что пока получается полгода проводить дома. Он это понимает», — пояснила Мария.

Свадьба Марии Машковой Instagram

Актриса призналась, что скучает по России. Она с трепетом вспоминает ночные прогулки по Тверскому бульвару, посиделки с родными и друзьями. Но и к Америке у Марии также появилась привязанность. По словам Машковой, дочери успели побывать в родной стране своей мамы. Сейчас Стефания и Александра получают американское образование, но актриса хочет, чтобы у девочек был и российский опыт. «До школы они объездили со мной со съемками пол-России. Сейчас сложнее, но мне бы очень хотелось, чтобы они походили пару лет в русскую школу», — призналась Машкова.

Мария сообщила, что если бы не стала актрисой, то пошла бы учиться в Менделеевский институт на парфюмерный факультет. Будучи начинающей звездой, Машкова стеснялась своих ролей. Ей хотелось быть наравне со знаменитым отцом.