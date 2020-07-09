Гороскоп на сегодня: у Льва будет плодотворный день, а у Девы – очень спокойный

Овен

Сегодня вас ждет удачный день в любых ваших начинаниях. Старые связи откроют перед вами новые перспективы, а ваша активность поможет достичь хороших результатов. Будьте сегодня общительными и открытыми.

Телец

Общение и новые знакомства способны вдохнуть в вас новую жизнь и показать хорошие перспективы. Старайтесь больше времени уделить семье и родственникам, а вот вечер все же оставьте для себя и своих желаний.

Близнецы

Все у вас сегодня может падать с рук, поэтому лучше держите себя в руках и не отчаивайтесь, ведь все это временно. Настройтесь на позитив с помощью друзей, хорошей книги или фильма. Все получится – только дайте немного времени, уверяет «Сегодня».

Рак

Сегодня вам не придется сильно жаловаться на жизнь, ведь к вечеру вы получите то, о чем так давно мечтали. Будьте довольны собой и хвалите даже за самые маленькие победы. Уделяйте больше внимания и заботы своим близким.

Лев

Сегодняшний день будет довольно плодотворным и многообещающим. Главное – не ленитесь и выполняйте все запланированное вовремя. Старайтесь не брать на себя повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно. Обратите внимание на состояние своего здоровья.

Дева

Ваш день сегодня будет спокойным и уравновешенным – никаких резких изменений в вашей судьбе произойти не должно. Но стоит постараться избегать конфликтов и ссор. В кругу близких людей вы будете находиться как за каменной стеной.

Весы

Сегодня вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете сделать даже больше, чем планировали. И даваться вам все будет легко, поэтому старайтесь распланировать свой день максимально. Уделите время своему здоровью.

Скорпион

Ваших дипломатических способностей хватит для того, чтобы добиться хороших результатов в переговорах или обсуждении важных дел. Надежной поддержкой и опорой для вас станет мир и покой в вашей семье.

Стрелец

Постарайтесь на этот день запланировать как можно больше дел. Мало того, что вы все успеете сделать, так еще и время останется на свои увлечения и хобби или встречу с друзьями. Смело отправляйтесь в гости или наоборот – проведите вечер наедине, главное, чтобы вам было хорошо.

Козерог

Сегодня вы будете настоящей душой компании и сможете согреть всех своим теплом и улыбкой. Приятные сюрпризы, подарки и знаки внимания для вас сегодня – норма. Позвольте себе сегодня отдохнуть и заняться тем, что приносит удовольствие.

Водолей

День для вас сегодня пролетит незаметно и тут важно успеть сделать все, что вы себе запланировали. Постарайтесь уходить от выяснения отношений, но при этом стараться никого не обидеть. Вечер посвятите себе и своему любимому человеку.

Рыбы