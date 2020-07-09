ФОТО ⟩ «У Палыча» - конкурент! В Ласнамяэ открылся бар «Ну, Погоди!»: иностранки зашли и не прогадали

Привет из прошлого

Как коронавирус стал отступать, так паб с русским названием из советского мультфильма «Ну, Погоди!» в центре Laagna рядом с одноименной автобусной остановкой и алкогольным магазином Araxes открылся. К нам в гости (в эстонскую столицу) несколько недель назад приехали две теперь уже иностранки - назовем их Анжела и Аня (настоящие имена редакции известны), именно так они представились местным. Вообще девчонки очень хорошие, классные, просто много лет назад решили связать свою жизнь с другими странами, но иногда приезжают в Таллинн погостить, тем более сейчас, когда за границей всё не так стабильно, как раньше. И такой вот новый паб в Ласнамяэ - это настоящий привет из прошлого не только героиням сегодняшнего сюжета портала Limon, но и всем нам, рожденным в СССР. В детстве девушки жили неподалеку от этого места, раньше много лет там был бар без названия, но в 2020 году всё поменялось. Красивая афиша с волком и зайцем, внутри косметический ремонт, но, кажется, что все те же гости и, наверное, хозяева...

ФОТО: Фото читательницы

Благодаря Анжеле и Ане мы с вами сейчас узнаем, чем кормят в пабе «Ну, Погоди!», сколько стоят там пивко и водочка, как относятся к нежданным гостям в этом заведении, ухаживают ли за девушками мужчины и какие еще сюрпризы готовит подобное заведение практически в самом центре крупнейшего района столицы - Ласнамяэ.

Килечка и семечек горстка

Некоторые из наших читателей, наверное, и не помнят те времена, когда семечки продавали не в целлофановых пакетах, а в кульках. Я и сам смутно помню, в Эстонии, кажется, даже и не застал этот период, когда бабушка на рынке пересыпает семечки из стакана в кулек, а ты радостный начинал их чистить и есть, казалось, что именно эти семечки самые вкусные и свежие. Но если еще не видели, увидите нечто подобное в этом ласнамяэском баре. Здесь, правда, кулек не полагается, а вот пластмассовая тарелочка семечек - запросто. И нашим девчонкам - Анжеле и Ане - они достались совсем бесплатно! «Прямо на барной стойке стояли, подходишь и берешь! Платить ничего не надо, и похоже, что это для всех так», - рассказали они. Еще здесь продают напитки для взрослых и много интересного.

Снетки по 1,50 евро за пакетик ФОТО: Фото читательницы портала Limon.ee

Из алкоголя предлагается Laua Viin, пиво, сидр, джин, сок, квас и водичка. Пиво - от 2 евро за полулитровую банку, средняя цена - 3 евро. А безалкогольные напитки почти по магазинной цене: вода - 1 евро, квас - полтора.

Напитки для взрослых и не только ФОТО: Фото читательницы портала Limon.ee