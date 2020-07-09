ФОТО ⟩ «У Палыча» - конкурент! В Ласнамяэ открылся бар «Ну, Погоди!»: иностранки зашли и не прогадали

Думаете, раз вы всю жизнь живете в Ласнамяэ, то удивляться больше нечему? Не правда! Всегда есть то, что способно поразить, сколько бы нам ни было лет. И новый паб «Ну, Погоди!» в Ласнамяэ по соседству с баром «У Палыча» - тому подтверждение. И это новая ласнамяэская сенсация.
Привет из прошлого
Как коронавирус стал отступать, так паб с русским названием из советского мультфильма «Ну, Погоди!» в центре Laagna рядом с одноименной автобусной остановкой и алкогольным магазином Araxes открылся. К нам в гости (в эстонскую столицу) несколько недель назад приехали две теперь уже иностранки - назовем их Анжела и Аня (настоящие имена редакции известны), именно так они представились местным. Вообще девчонки очень хорошие, классные, просто много лет назад решили связать свою жизнь с другими странами, но иногда приезжают в Таллинн погостить, тем более сейчас, когда за границей всё не так стабильно, как раньше. И такой вот новый паб в Ласнамяэ - это настоящий привет из прошлого не только героиням сегодняшнего сюжета портала Limon, но и всем нам, рожденным в СССР. В детстве девушки жили неподалеку от этого места, раньше много лет там был бар без названия, но в 2020 году всё поменялось. Красивая афиша с волком и зайцем, внутри косметический ремонт, но, кажется, что все те же гости и, наверное, хозяева...
Благодаря Анжеле и Ане мы с вами сейчас узнаем, чем кормят в пабе «Ну, Погоди!», сколько стоят там пивко и водочка, как относятся к нежданным гостям в этом заведении, ухаживают ли за девушками мужчины и какие еще сюрпризы готовит подобное заведение практически в самом центре крупнейшего района столицы - Ласнамяэ.
Килечка и семечек горстка
Некоторые из наших читателей, наверное, и не помнят те времена, когда семечки продавали не в целлофановых пакетах, а в кульках. Я и сам смутно помню, в Эстонии, кажется, даже и не застал этот период, когда бабушка на рынке пересыпает семечки из стакана в кулек, а ты радостный начинал их чистить и есть, казалось, что именно эти семечки самые вкусные и свежие. Но если еще не видели, увидите нечто подобное в этом ласнамяэском баре. Здесь, правда, кулек не полагается, а вот пластмассовая тарелочка семечек - запросто. И нашим девчонкам - Анжеле и Ане - они достались совсем бесплатно! «Прямо на барной стойке стояли, подходишь и берешь! Платить ничего не надо, и похоже, что это для всех так», - рассказали они. Еще здесь продают напитки для взрослых и много интересного.
Из алкоголя предлагается Laua Viin, пиво, сидр, джин, сок, квас и водичка. Пиво - от 2 евро за полулитровую банку, средняя цена - 3 евро. А безалкогольные напитки почти по магазинной цене: вода - 1 евро, квас - полтора.
А бутерброды с килечкой - очень нравятся многим, в Эстонии это практически национальное блюдо, причем не только под водочку, но и без нее - на день рождения, День независимости и любой другой праздник. Здесь в баре продают такие фирменные бутерброды по цене 1,50 за штуку, столько же стоит бутерброд с маслом, колбасой и оливками, а вот цена за бутерброд с сыром и зеленью не указана, но, скорее всего, все они здесь по одной цене. Еще из морепродуктов в пабе доступны снетки на развес - по цене от 1,50 евро за пакетик, как видите, наша героиня приобрела и попробовала почти всё вышеперечисленное.
Девушек и женщин здесь совсем не бывает!
Если бы в малюсеньком баре в Laagna была дискотека и танцпол, для Анжелы и Ани актуальной стала песня: «Виски, кола, королева танцпола». Когда они зашли в заведение, мужчины чуть не потеряли дар речи. Сказать, что они удивлены, ничего не сказать. Действительно, женщин здесь не бывает, это чисто мужской бар, как оказалось. И наши девчонки стали здесь просто королевами вечера и ночи, кстати, дело было в понедельник вечером! «Мы там с ними чокались, а они каждый раз громко кричали: "НУ, П-О-Г-О-Д-И-И-М!" Гостеприимством хозяина бара и завсегдатаев заведения Аня и Анжела тоже остались довольны.
Хозяин за нами всё ухаживал. Бутерброды с килькой нам сделал. Коробочку Raffaello подарил. У них там стол был накрыт: овощи, лаваш, сыр, рыба, креветки. Угостили нас всем. Всё время ходил и спрашивал, всё ли у нас хорошо? В общем, гостеприимный очень. Сказали, что они недавно только открылись.
Под занавес вечера девушки решили заглянуть еще и в бар «У Палыча», там совсем не было людей, музыку громко не ставили, поэтому и репортаж писать не о чем. Но это бал только понедельник, кто знает, быть может, после выходных наши иностранки Анжела и Аня поделятся с читателями новыми историями и расскажут о ночных приключениях в Ласнамяэ?!
А вы ходите по таким барам? Как вам такая атмосфера? Напишите в комментариях!