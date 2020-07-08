Почти оригинал и цена не кусается – все ради трендов
В наши дни существует множество альтернатив для одежды класса люкс — начиная от масс-маркета и заканчивая небольшими шоурумами с вещами собственного производства малоизвестных дизайнеров. Несмотря на это в России реплики дорогих марок по-прежнему пользуются спросом как в провинции, так и в Москве. Причин тяги к «поддельной роскоши» много: погоня за статусом, лайки в Instagram или низкое качество бюджетных вещей. Портал Lenta.ru провел разбор полетов на тему популярности фейк товаров.
Рынок поддельных вещей процветает по всему миру, причем 95 процентов реплик поступает из Китая. Там чаще всего копируют такие бренды, как Nike, Rayban, Rolex, Supreme и Louis Vuitton. Торговля контрафактными товарами является крупнейшим финансовым преступлением: по данным журнала Forbes, в 2018 году их продажи составили 1,2 триллиона долларов.
Специалисты компании BrandMonitor подсчитали, что годовой оборот рынка поддельного люкса превысил оборот легального на 30 миллиардов рублей. Причем часто недобросовестные продавцы не предупреждают покупателей о том, что перед ними не оригинал, а качественная подделка.
Например, в настоящий момент во Франции судят мошенников, которые производили и продавали реплики роскошных сумок Hermes Birkin в течение нескольких лет. Оказалось, что 10 человек, семь из которых являются бывшими работниками компании, предлагали богатым иностранцам приобрести изделия по цене ниже рыночной. В общей сложности за четыре года было продано 148 копий знаменитых сумок, что принесло группе преступников четыре миллиона евро. Особую сложность делу добавляет тот факт, что сотрудники Hermes имеют право создавать собственные сумки, но только для личного пользования.
Состоятельные покупатели все чаще вкладывают деньги в коллекционные сумки известных брендов, в том числе в знаменитую модель Hermes Birkin. Эксперты исследовательской компании Art Market Research отмечают, что в 2020 году в сумки инвестируют больше, чем в предметы искусства, редкие сорта алкоголя и ретро-автомобили.
Будьте осторожнее с шоурумами!
Youtube блоггер Катя Коносова в одном из своих видео разоблачила Московские шоурумы. Оказывается, среди шоурумов распространена следующая практика: под видом нарядов из Кореи или оригинальной одежды торгуют рыночной одеждой с десятикратной наценкой. Причем, это в лучшем случае. Что же касается региональных шоурумов – там не стесняясь продают вещи с соседних рынков.
Владелица еще одного российского онлайн-магазина реплик, пожелавшая остаться анонимной, раскрыла секреты ведения аналогичного бизнеса в разговоре с «Лентой.ру».
«Покупать Birkin — бред»
Когда я думала, какой ассортимент товаров будет в моем магазине, я понимала, что продажа обычных вещей в интернете востребована не будет. За обычной, базовой одеждой люди идут в торговые центры. Если ты открываешь бутик в соцсетях, то нужно подбирать тот товар, который будет интересен пользователям. В моем магазине реплики только премиум-класса или, проще говоря, люкс.
Все копии делятся на разные категории: обычно их обозначают буквой A. Чем больше букв А — тем круче качество. Честно, у люксовые реплик – качество потрясающее. Они в основном из Китая, а не с московского «Садовода».
Иногда бывает, что «оригиналы» сумок Louis Vuitton из кожзама продают в сертифицированных бутиках, и гарантий тут нет никаких, а реплику ты можешь купить из натуральной кожи. Мне правда иногда казалось, что эти аксессуары лучше оригиналов, но и цены на них кусаются: копии сумок Chanel, например, стоили минимум 190 евро.
Что касается цен в общем: если хочешь купить себе кроссовки Alexander Mcqueen, которые на полке в бутике стоят 1500 евро, а хорошую реплику можно и за 90 евро найти. Наценка у байеров не такая уж и большая. Средняя цена кроссовок в закупе где-то 80 евро — это дешево для такой вещи, потому что она сделана из натуральных материалов. Если брать в «ноунейм»-магазине обувь из таких материалов, то заплатишь еще больше.
Простой обыватель никогда не отличит копии класса люкс от оригинальных вещей — это я вам гарантирую, говорит владелица шоурума. Причем спрос на фейки есть всегда. Понятное дело, что когда ты платишь немаленькие деньги за хорошую реплику, то ты будешь ее выдавать за оригинальную вещь. Большинство покупателей приобретают люксовые копии, при этом могут позволить себе и оригинал купить. Знаете, многие просто хотят сэкономить на чем-то сезонном.
Есть популярные вещи, все хотят сфотографироваться в Instagram с этой брендовой шмоткой, однако осознают, что это вспышка на сезон, говорит продавец.
Поймите, что хорошие копии — это, по сути, ручная работа. Поставщики говорили: они летят в Италию, покупают сумку или «кроссы» из новой коллекции, везут в Китай, все разбирают на детали, раскраивают, и делают идентичную вещь. Там есть, за что платить.
Я считаю, что цены на оригинальные люксовые вещи тоже обоснованы. Просто не все могут себе их позволить — это уже другой разговор. В этом и смысл люкса, он для другой категории людей, не для всех. Плюс ко всему если мы покупаем Balenciaga, мы платим за идею бренда, за историю. Мы отдаем деньги дизайнеру, а не просто платим за шмотки.
Вообще, бизнес подделок влияет на продажи брендов очень сильно, губит их в какой-то степени. Люди не хотят платить за вещь десятки тысяч, если идентичную можно взять в разы дешевле. Я сама фейки ношу, и все мои знакомые — тоже. Спокойно к этому отношусь, в конце концов я эти вещи продаю. Бывает же такое, что нравится трендовая вещь, но через год носить ее уже не хочется. Вот купил реплику, надел несколько раз и оставил с чистой совестью. А если ты за кроссовки сто тысяч заплатишь, то жалко будет куда-то их отдавать или выбрасывать.
Я искренне не понимаю людей, которые вкладывают огромные средства в люксовые шмотки. Вот вы замечали, что многие девушки с сумками Birkin даже не снимают пленку с фурнитуры, чтобы не испортить ее состояние. Зачем ты в нее вообще вкладывалась? Ты все равно ее носишь, вряд ли она у тебя дома стоит, как коллекционная вещь — это же не ваза. Сумка все равно упадет в цене, поскольку на ней появятся дефекты. Я еще могу оправдать вложение в редкую вещь, которую через 10 лет ты продашь за 20 миллионов. А покупать Birkin — бред, за такие деньги лучше приобрести недвижимость.
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