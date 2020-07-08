Почти оригинал и цена не кусается – все ради трендов

Что касается цен в общем: если хочешь купить себе кроссовки Alexander Mcqueen, которые на полке в бутике стоят 1500 евро, а хорошую реплику можно и за 90 евро найти. Наценка у байеров не такая уж и большая. Средняя цена кроссовок в закупе где-то 80 евро — это дешево для такой вещи, потому что она сделана из натуральных материалов. Если брать в «ноунейм»-магазине обувь из таких материалов, то заплатишь еще больше.

Простой обыватель никогда не отличит копии класса люкс от оригинальных вещей — это я вам гарантирую, говорит владелица шоурума. Причем спрос на фейки есть всегда. Понятное дело, что когда ты платишь немаленькие деньги за хорошую реплику, то ты будешь ее выдавать за оригинальную вещь. Большинство покупателей приобретают люксовые копии, при этом могут позволить себе и оригинал купить. Знаете, многие просто хотят сэкономить на чем-то сезонном.

Есть популярные вещи, все хотят сфотографироваться в Instagram с этой брендовой шмоткой, однако осознают, что это вспышка на сезон, говорит продавец.

Поймите, что хорошие копии — это, по сути, ручная работа. Поставщики говорили: они летят в Италию, покупают сумку или «кроссы» из новой коллекции, везут в Китай, все разбирают на детали, раскраивают, и делают идентичную вещь. Там есть, за что платить.

Я считаю, что цены на оригинальные люксовые вещи тоже обоснованы. Просто не все могут себе их позволить — это уже другой разговор. В этом и смысл люкса, он для другой категории людей, не для всех. Плюс ко всему если мы покупаем Balenciaga, мы платим за идею бренда, за историю. Мы отдаем деньги дизайнеру, а не просто платим за шмотки.

Counterfeit handbags. ФОТО: BOBBY YIP/REUTERS

Вообще, бизнес подделок влияет на продажи брендов очень сильно, губит их в какой-то степени. Люди не хотят платить за вещь десятки тысяч, если идентичную можно взять в разы дешевле. Я сама фейки ношу, и все мои знакомые — тоже. Спокойно к этому отношусь, в конце концов я эти вещи продаю. Бывает же такое, что нравится трендовая вещь, но через год носить ее уже не хочется. Вот купил реплику, надел несколько раз и оставил с чистой совестью. А если ты за кроссовки сто тысяч заплатишь, то жалко будет куда-то их отдавать или выбрасывать.

Я искренне не понимаю людей, которые вкладывают огромные средства в люксовые шмотки. Вот вы замечали, что многие девушки с сумками Birkin даже не снимают пленку с фурнитуры, чтобы не испортить ее состояние. Зачем ты в нее вообще вкладывалась? Ты все равно ее носишь, вряд ли она у тебя дома стоит, как коллекционная вещь — это же не ваза. Сумка все равно упадет в цене, поскольку на ней появятся дефекты. Я еще могу оправдать вложение в редкую вещь, которую через 10 лет ты продашь за 20 миллионов. А покупать Birkin — бред, за такие деньги лучше приобрести недвижимость.