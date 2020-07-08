Самойлова впервые раскрыла причину, по которой осталась с Джиганом

Но, как оказалось, ожидание было напрасным. Фанаты Оксаны обвиняли её в пиаре и обмане, и вот бизнесвумен это надоело. Поэтому она решила наконец-то расставить все точки над i.

Опубликовав новое фото с конного ранчо, Оксана написала под ним настоящее откровение. В нём женщина призналась, что до сих пор не простила мужа, но вынуждена была к нему вернуться из-за детей. Весь этот переполох сильно ударил по ним. Старшая дочь Ариэла просыпалась ночами, задыхаясь от панических атак. Именно это заставило молодую маму понять, что она не справится и не сможет смягчить удар по детям.

В комментариях подписчики разделились — кто-то поддержал кумира, заявив, что дети должны расти в полной семье, а кто-то, наоборот, обругал модель, обвинив в глупости и в плохом для детей примере. Нашлись и те, кто заподозрил во всей драме пары Оксаны и Джигана пиар и кого слова молодой мамы не убедили.