Самойлова впервые раскрыла причину, по которой осталась с Джиганом

Долгие месяцы поклонники пары Оксаны Самойловой и рэпера Джигана с тревогой следили за тем, как рушатся их отношения. Модель регулярно выкладывала пугающие фото и видео, и подписчики всячески её поддерживали, ожидая развода, пишет Лайф.
Но, как оказалось, ожидание было напрасным. Фанаты Оксаны обвиняли её в пиаре и обмане, и вот бизнесвумен это надоело. Поэтому она решила наконец-то расставить все точки над i.
Я знаю что все бы радовались если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости .я тоже так считаю .но радовались бы мои дети ?как думайте?я знаю что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова .но на других весах 4 детей ,которые бы пострадали .может быть для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар ,но смягчить удар четверым я бы не смогла,меня бы просто не хватило .когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь .я реально испугалась .не я к этому привела и вроде это не моя ответственность .но дети то мои .это не про то что я собираюсь что -то терпеть всю жизнь ради детей,нет .я просто дала им маленький шанс на маму и папу.не мужу а именно детям.простила ли я?-нет.всё так же как было?-нет .правильно я поступила? я не знаю,это покажет время.но думаю мой пример скорее плохой,чем хороший .теперь день семьи любви и верности не про нас))грустно,но правда) А вас я поздравляю от души))любите,цените и оберегайте свои семьи❤️❤️❤️
Опубликовав новое фото с конного ранчо, Оксана написала под ним настоящее откровение. В нём женщина призналась, что до сих пор не простила мужа, но вынуждена была к нему вернуться из-за детей. Весь этот переполох сильно ударил по ним. Старшая дочь Ариэла просыпалась ночами, задыхаясь от панических атак. Именно это заставило молодую маму понять, что она не справится и не сможет смягчить удар по детям.
В комментариях подписчики разделились — кто-то поддержал кумира, заявив, что дети должны расти в полной семье, а кто-то, наоборот, обругал модель, обвинив в глупости и в плохом для детей примере. Нашлись и те, кто заподозрил во всей драме пары Оксаны и Джигана пиар и кого слова молодой мамы не убедили.
В апреле, всё твёрдо решив, Оксана заявила, что подала на развод с Джиганом. Процесс длился долгое время, хотя супружеская пара не планировала делить имущество или опеку над детьми, желая остаться в хороших отношениях. Наконец-то заседание было назначено на 15 июня, но никто из супругов в суде не появился. А позже Оксана и вовсе отозвала заявление, чем разозлила пользователей Сети.