Впервые: Марина Юдашкина показала всю свою семью

Марина Юдашкина опубликовала редкие семейные снимки. На фото — сама Марина, ее муж Валентин Юдашкин, дочь Галина, ее муж и их дети.

На фотографиях запечатлены разные моменты из жизни знаменитого семейства. В комментариях подписчики восхитились тем, как замечательно выглядят знаменитости. Валентин и Марина Юдашкины в браке с 1988 года. У пары есть единственная дочь — Галина. В 2015 году девушка вышла замуж за бизнесмена Петр Максакова. Спустя год у них появился сын Анатолий. А в марте 2018-го — сын Аркадий.