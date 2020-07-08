Может, ваш будущий муж еще учится в школе? Звездные дамы и их молодые мужья.

Вам немного за тридцать, а вы не замужем? Оставьте переживания! Возможно, ваш будущий муж еще ходит в начальную школу, и встреча с ним только предстоит. В доказательство того, что любви покорны все возрасты, мы собрали истории звезд, чьи мужчины младше них минимум на 20 лет, пишет Cosmopolitan.
Алла Пугачева и Максим Галкин
Разница в возрасте - 27 лет
До свадьбы с Максимом Галкиным, Алла Борисовна была в браке четыре раза. От первого брака родилась дочь Кристина Орбакайте.
Почти сразу после третьего развода Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова, который был младше своей жены на 18 лет, но, как мы знаем теперь, это не предел для дивы.
Причиной развода с Киркоровым стали отношения с Максимом Галкиным, который стал пятым мужем Примадонны. Спустя пару лет, с помощью суррогатной матери – у новобрачных родились Лиза и Гарри.
Элизабет Тейлор и Ларри Фортенски
Разница в возрасте — 20 лет
Строитель Ларри Фортенски стал восьмым и последним мужем - с ним 70-летняя Тейлор познакомилась в рехабе, где оба лечились от алкогольной зависимости. Прожив вместе пять лет, в 1996 году супруги развелись, а Тейлор решила «завязать» со свадьбами. К тому же последний брак оказался дельцем довольно убыточным: согласно брачному договору, молодой муж получал миллион долларов за каждую "пятилетку" брака, то есть после развода Фортенски "заработал" свой первый миллион.
Герцогиня Альба и Альфонсо Диес
Разница в возрасте — 25 лет
Эксцентричная Мария дель Росарио Каэтана, герцогиня Альба, была одной из самых богатых аристократок мира. Она владела дворцами и роскошной коллекцией картин и произведений искусства. Общая стоимость активов герцогини оценивалась в три с половиной миллиарда евро, и герцогиня была вправе позволить себе все, что душа пожелает. А желала душа необычных нарядов, смешных причесок и пластических операций. В 46 лет, когда второй раз в жизни стала вдовой. Мама шестерых детей, которая и в юности была привлекательной, с годами не утратила обаяния. Но все же герцогиня решила начать "улучшать" внешность, превратившись в итоге в жертву пластической хирургии. Но ни измененное до неузнаваемости лицо, ни возраст не остановили 60-летнего владельца пиар-агентства Альфонсо Диеса, который в 2011 году женился на 85-летней герцогине. Наследники Альбы протестовали против очередной, на их взгляд, эксцентричной выходки мамы, которая, как всем казалось, связалась с простым врунишкой, падким до денег. Но в ответ на упреки детей Альба просто переписала все имущество в их пользу, а сам Альфонсо написал письменное подтверждение того, что ни сейчас, ни позже не будет претендовать на деньги жены и пытаться отсудить у ее наследников хотя бы одну песету.
В начале ноября 2014 года после приступа пневмонии герцогиня скончалась. Альфонсо был у постели жены до последнего вздоха. После похорон Диес покинул дворец герцогини, в котором они проживали вместе, забрав с собой лишь ее фотографии.
Джоселин Вильденштейн и Ллойд Кляйн
Разница в возрасте — 27 лет
Да, вы наверняка не раз видели ее фото в подборках самых устрашающих жертв пластической хирургии, но, возможно, не знали настоящее имя и историю знаменитой Женщины-кошки. Джоселин Вильденштейн, в девичестве Периссе, родилась в 1940 году в швейцарской Лозанне, а замуж вышла за француза Алека Вильденштейна, наследника богатой и знаменитой династии. Девушка так боялась потерять мужа, что решила улучшить свою внешность. Обычная история, не правда ли? Многие женщины радуют своих любимых новым размером груди или омоложением лица. Но только не Джоселин. Она задумала стать для мужа живой кошкой! Алек очень любил этих животных, и Джоселин порой казалось, что он уделял своим питомцам больше внимания, чем ей. Впрочем, так оно и было: супруг охладел к Джоселин, и ее радикальная смена внешности, как ни странно, не расшевелила в мужчине былую страсть. Миллионер подал на развод, а Женщина-кошка продолжила гулять сама по себе.
Казалось бы, найти нового спутника с такой необычной внешностью почти невозможно, но Джоселин это удалось: вот уже несколько лет она счастлива с дизайнером Ллойдом Кляйном, которому на данный момент 48 лет.
Надежда Бабкина и Евгений Гор
Разница в возрасте — 31 год
Разве можно не влюбиться в зажигательную и неунывающую артистку? И плевать на то, что она почти вдвое старше! Видимо, так решил певец Евгений Гор, который младше сына Надежды Бабкиной на пять лет. И все же, несмотря на взаимную влюбленность, отношения в паре гладкими не назовешь: влюбленные несколько раз расходились, но в итоге побеждала любовь. Надежда Георгиевна уверяет сплетников, что она была и будет вместе со своим мужчиной, который заботится о ней и радует необычными сюрпризами. К настоящему моменту они вместе уже 17 лет.
Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин
Разница в возрасте — 27 лет
Это единственная в нашей подборке история с несчастливым и даже некрасивым концом. В декабре 2013 года 30-летний певец Прохор Шаляпин женился на 57-летней предпринимательнице Ларисе Копенкиной, заставив говорить о себе весь шоу-бизнес. Однако свое счастье молодые демонстрировали недолго: почти через год от Прохора забеременела его ровесница, модель Анна Калашникова. Начался долгий бракоразводный процесс, который незадачливый муж приправил признанием, что его брак с Копенкиной был всего лишь контрактом. В 2016 году стало известно, что Даниил не является биологическим сыном Прохора.