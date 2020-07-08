Может, ваш будущий муж еще учится в школе? Звездные дамы и их молодые мужья.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Максим Галкин и Алла Пугачева ФОТО: Instagram

Разница в возрасте - 27 лет

До свадьбы с Максимом Галкиным, Алла Борисовна была в браке четыре раза. От первого брака родилась дочь Кристина Орбакайте.

Почти сразу после третьего развода Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова, который был младше своей жены на 18 лет, но, как мы знаем теперь, это не предел для дивы.

Причиной развода с Киркоровым стали отношения с Максимом Галкиным, который стал пятым мужем Примадонны. Спустя пару лет, с помощью суррогатной матери – у новобрачных родились Лиза и Гарри.

Элизабет Тейлор и Ларри Фортенски

Элизабет с супругом. Фото сделано 18 апреля 1992 года. ФОТО: Tim Ockenden/PA Wire/Press Association Images

Разница в возрасте — 20 лет

Строитель Ларри Фортенски стал восьмым и последним мужем - с ним 70-летняя Тейлор познакомилась в рехабе, где оба лечились от алкогольной зависимости. Прожив вместе пять лет, в 1996 году супруги развелись, а Тейлор решила «завязать» со свадьбами. К тому же последний брак оказался дельцем довольно убыточным: согласно брачному договору, молодой муж получал миллион долларов за каждую "пятилетку" брака, то есть после развода Фортенски "заработал" свой первый миллион.

Герцогиня Альба и Альфонсо Диес

Герцогиня танцует со своим мужем после их свадьбы. ФОТО: JAVIER DIAZ/REUTERS

Разница в возрасте — 25 лет

Эксцентричная Мария дель Росарио Каэтана, герцогиня Альба, была одной из самых богатых аристократок мира. Она владела дворцами и роскошной коллекцией картин и произведений искусства. Общая стоимость активов герцогини оценивалась в три с половиной миллиарда евро, и герцогиня была вправе позволить себе все, что душа пожелает. А желала душа необычных нарядов, смешных причесок и пластических операций. В 46 лет, когда второй раз в жизни стала вдовой. Мама шестерых детей, которая и в юности была привлекательной, с годами не утратила обаяния. Но все же герцогиня решила начать "улучшать" внешность, превратившись в итоге в жертву пластической хирургии. Но ни измененное до неузнаваемости лицо, ни возраст не остановили 60-летнего владельца пиар-агентства Альфонсо Диеса, который в 2011 году женился на 85-летней герцогине. Наследники Альбы протестовали против очередной, на их взгляд, эксцентричной выходки мамы, которая, как всем казалось, связалась с простым врунишкой, падким до денег. Но в ответ на упреки детей Альба просто переписала все имущество в их пользу, а сам Альфонсо написал письменное подтверждение того, что ни сейчас, ни позже не будет претендовать на деньги жены и пытаться отсудить у ее наследников хотя бы одну песету.



В начале ноября 2014 года после приступа пневмонии герцогиня скончалась. Альфонсо был у постели жены до последнего вздоха. После похорон Диес покинул дворец герцогини, в котором они проживали вместе, забрав с собой лишь ее фотографии.

Джоселин Вильденштейн и Ллойд Кляйн

Джоселин Вильденштейн и Ллойд Кляйн идут вместе на ужин. ФОТО: Roshan Perera/Roshan Perera/BuzzFoto.com

Разница в возрасте — 27 лет