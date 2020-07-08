«Твой день»: Орлова, Лисовец и сестра Жанны Фриске почтили память певицы

Сестра певицы Наталья Фриске еще утром опубликовала архивную фотографию с Жанной, которая была сделана как раз во время дня рождения артистки. Наталья очень скучает по сестре и спустя пять лет после ее смерти скорбит о родственнице. Утром Наталья вместе с родителями отправилась на кладбище к Жанне.

Также память певицы почтила и ее коллега и близкая подруга Ольга Орлова. Напомним, что Ольга была лучшей подругой певицы и крестной матерью ее сына Платона и оставалась рядом с Жанной до самых последних дней ее жизни.

Сегодня твой день,

— коротко написала Ольга Орлова под совместным снимком с Жанной.

Еще один близкий друг Жанны — стилист Влад Лисовец — и вовсе сделал целый ролик. Он распечатал большую картонную фигуру Фриске и снял видео, на котором проводит время с фотографией певицы.

С днем рождения Жануська, Фрисочка. Желаю всем тем, кого ты любила и кем дорожила, в ком растворялась, всего самого прекрасного и светлого, всего того, что было у тебя внутри,