Люди-талисманы: представители каких знаков Зодиака заряжают нас удачей

К людям-талисманам можно обращаться за помощью в нужное время, но если требуется пассивный источник удачи и везения, лучше пользоваться камнями-талисманами. Более того, их можно выбирать, исходя из ваших текущих целей, пишет dailyhoro.ru.

Овен

Овны — это одни из самых ярких и самых позитивных людей. Они заражают всех вокруг уверенностью. Их позитив дарит людям надежду и заставляет их не падать духом. Это приводит к тому, что удача чаще навещает таких людей. Тех, кому посчастливилось подружиться с Овном, чаще других преследует успех, потому что рядом с Овнами небо всегда голубое, а проблемы всегда решаемы.

Сила позитива Овнов может распространяться и на целые коллективы. Если в компании есть «Овен-зажигалка», этот человек будет всем поднимать настроение своими шутками, комплиментами и подарками. Эти люди дарят любовь и позитив абсолютно бескорыстно.

Близнецы

Эти разговорчивые «живчики» всегда на позитиве и всегда раскачивают коллектив, ведь они относятся к самым обаятельным и харизматичным Знакам. Они много шутят и постоянно что-то придумывают. К слову, их чувство юмора очень лояльное и широкое, поэтому они поднимают настроение всем и всегда. Их роль в коллективе и в общении с окружающими в целом примерно такая же, как и у Овнов, но Близнецы немного другие.

Они не просто талисман удачи для окружающих. Они создают невероятно позитивную, легкую и праздничную атмосферу в любом месте. Это заставляет всех вокруг становиться более удачливыми и продуктивными.

Дева

Девы всегда всем помогают. Они не могут пройти мимо, когда кто-то просит о помощи или даже просто грустит. Эти люди обладают очень высоким уровнем эмпатии, что помогает им понимать чужие проблемы без слов. Дева — это тот, кому можно поплакаться в жилетку. Они не станут ограничиваться банальными утешениями и уж тем более не станут отгораживаться от тех, кому нужна поддержка.

Наоборот, Девы всегда выслушают, что бы за проблема у вас ни появилась. Эти люди дают очень действенные советы, которые действительно работают, поэтому их тоже можно причислить к людям-талисманам. Конечно, во всем нужна мера, ведь Девы не любят, когда их отвлекают от работы или важных дел. С другой стороны, если вы к ним обратились, они о вас не забудут.

Водолей

Водолеи — люди-талисманы, потому что у них есть сильные лидерские качества, а также много опыта и желания помочь окружающим. Водолеи могут в трудных ситуациях сохранять бдительность и спокойствие, чем заражают остальных. Если они занимают какой-то высокий пост, то удача обеспечена всем вокруг.