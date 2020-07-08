«Сногсшибательная!» 51-летняя Бледанс сразила фотографией в ультрамариновом мини-бикини

Сочи в последнее время стало пристанищем российских звезд. Недавно оттуда вернулась Лера Кудрявцева, а в настоящий момент там счастливо проводят время отпуска Сергей Лазарев, Анфиса Чехова, Анна Семенович и Эвелина Бледанс. Уровень сервиса их вполне устраивает, пишет Телепрограмма.
Свежие кадры от Эвелины Бледанс, которая решила запечатлеться в ярком бикини ультрамаринового цвета, буквально свели поклонников с ума. Этот оттенок Валентин Юдашкин недавно назвал одним из самых модных в текущем сезоне.
«Сногсшибательная!», «Нельзя быть красивой такой», «Боже, что за купальник!», «Фигура – огонь!» — пришли в восторг от снимка Эвелины пользователи Сети.
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