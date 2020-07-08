«Сногсшибательная!» 51-летняя Бледанс сразила фотографией в ультрамариновом мини-бикини

Сочи в последнее время стало пристанищем российских звезд. Недавно оттуда вернулась Лера Кудрявцева, а в настоящий момент там счастливо проводят время отпуска Сергей Лазарев, Анфиса Чехова, Анна Семенович и Эвелина Бледанс. Уровень сервиса их вполне устраивает, пишет Телепрограмма.