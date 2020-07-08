Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги

После изучения всех имеющихся документов, и сравнения их с иском Телегина, есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела, — комментирует «СтарХиту» помощник адвоката Пелагеи. — Чтобы установить истину, нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так как это установлено семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту. Помимо этого, мы будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагее. Закрыть процесс предложил Иван, Пелагее нечего скрывать. Она не претендовала ни на что, и подала только на развод и алименты. Потому что Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось.