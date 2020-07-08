Появилось фото аномальной летучей мыши размером с человека

Помните, я рассказывал вам, что на Филиппинах живут летучие мыши размером с человека? Да, именно об этом я и говорил,

– написал парень в описании к снимку, на котором показано висящее головой вниз крупное млекопитающее.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC — Alex☔ (@AlexJoestar622) June 24, 2020

Однако, как выяснилось, это не летучая мышь, а гривастый ацеродон – млекопитающее семейства крылановых, пишет издание World of buzz. Размах крыльев этих животных достигает 1,7 метра. Несмотря на размеры, они имеют довольно кроткий и нежный нрав, питаются фруктами и обитают только на Филиппинах.

Сейчас гривастые ацеродоны находятся под угрозой исчезновения – на них охотятся браконьеры.