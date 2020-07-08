Появилось фото аномальной летучей мыши размером с человека

Алекс Джостар из Филиппин поделился на своей страничке в Twitter фотографией аномально большой "летучей мыши" размером с человека. Этот кадр быстро стал вирусным в социальной Сети и собрал несколько сотен лайков и тысячи комментариев, пишет Сегодня.
Помните, я рассказывал вам, что на Филиппинах живут летучие мыши размером с человека? Да, именно об этом я и говорил,
– написал парень в описании к снимку, на котором показано висящее головой вниз крупное млекопитающее.
Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC— Alex☔ (@AlexJoestar622) June 24, 2020
Однако, как выяснилось, это не летучая мышь, а гривастый ацеродон – млекопитающее семейства крылановых, пишет издание World of buzz. Размах крыльев этих животных достигает 1,7 метра. Несмотря на размеры, они имеют довольно кроткий и нежный нрав, питаются фруктами и обитают только на Филиппинах.
Сейчас гривастые ацеродоны находятся под угрозой исчезновения – на них охотятся браконьеры.
"Они очаровательные и заслуживают нашей любви и поддержки", "Мне бы подошло такое домашнее животное", "Очень милые", – пишут юзеры в комментариях под постом Джостара.