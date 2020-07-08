Дмитрий Нагиев долго скрывал свою внебрачную дочь

53-летний Дмитрий Нагиев редко делится подробностями личной жизни. Свою внебрачную дочь телеведущий скрывал от жены восемь лет, делится Cosmo.ru.
Как оказалось, актер живет на две семьи — одна в Москве, другая — в Санкт-Петербурге.
Основное время он проводит с 48-летней Наталии Коваленко, которая родила ему сына и живет в Санкт-Петербурге. Однако у артиста есть еще одна возлюбленная, Анна Спектор, которой 45 лет. Анна Спектор известна как давняя поклонница артиста, с которым они начали встречаться 15 лет назад. Она живет с внебрачной дочерью Нагиева в Москве, сообщает портал Topnews.ru.
Стало известно, что девочку зовут Мира. Сейчас малышке восемь лет. Нагиев официально признал своего ребенка и дал ей свою фамилию.
Несколько лет назад телеведущий подарил своей Анне Спектор роскошный особняк на Новорижском шоссе стоимостью примерно в 30 миллионов рублей.
Много лет назад Нагиев был официально женат на Алисе Шер. Она заявляет, что актер буквально очаровывает своих возлюбленных, пишет Topnews.ru. и цитирует Шер.
«Феномен Дмитрия заключается в том, что ни одна женщина, даже видя его с другими и понимая, что он с ними спит, просто не отдает себе отчета в происходящем… Каждая считает, что она особенная и единственная и что именно с ней он потом останется».