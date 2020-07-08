Принц Гарри задел Меган за живое, пошутив про возраст

Несколько дней назад состоялась онлайн-встреча участников благотворительного фонда стран Ближнего содружества. Во время беседы принц Гарри случайно указал на возраст Меган Маркл, и ей это не понравилось, сообщают «Дни.ру».
Как пишет портал Москва24, несколько дней назад супружеская пара разговаривала по видеосвязи с участниками благотворительного фонда стран Ближнего содружества. Герцог обратился к ним со словами, что только от молодежи зависит будущее мира. «А я вот чувствую, что старею, ведь мне уже 35 лет», – добавил Гарри.
Тогда в беседу вмешалась Маркл, которая напомнила мужу, что старше его. Она в шутку задалась вопросом, что делать ей, если даже ее муж чувствует себя немолодым.
Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым сыном Арчи Маунтбеттен-Виндзором проживают в калифорнийском особняке. Они отказались от королевских обязанностей в январе этого года.
31 марта супруги официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. Тогда возлюбленные приступили к активному поиску работы. У Маркл были планы на работу в кинематографе.