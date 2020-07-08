Принц Гарри задел Меган за живое, пошутив про возраст

Как пишет портал Москва24, несколько дней назад супружеская пара разговаривала по видеосвязи с участниками благотворительного фонда стран Ближнего содружества. Герцог обратился к ним со словами, что только от молодежи зависит будущее мира. «А я вот чувствую, что старею, ведь мне уже 35 лет», – добавил Гарри.

Тогда в беседу вмешалась Маркл, которая напомнила мужу, что старше его. Она в шутку задалась вопросом, что делать ей, если даже ее муж чувствует себя немолодым.

Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым сыном Арчи Маунтбеттен-Виндзором проживают в калифорнийском особняке. Они отказались от королевских обязанностей в январе этого года.