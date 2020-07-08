Какая милая семья! Эстонская гей-пара бизнесменов показала, как воспитывает двойняшек на Муху

Гордые отцы рассказали, что двойняшкам Хильде и Хуберу нравится бегать босиком по траве в своем дворе на Муху, но и в столице они не скучают.

В Таллинне семья живет в квартире на третьем этаже и там всегда нужно следить за тем, чтобы при спуске и подъеме по лестнице дети не упали. На острове все намного проще - открыл дверь и ты уже на улице.

В нянях у семьи была француженка и китаянка. Первая работала на бизнесменов с рождения детей и до достижения ими трех месяцев. Она приучила двойняшек к графику сна и питания. Со временем, конечно, он немного изменился. Именно она приучила детей жить по определенному режиму.

Китаянка же помогала Хилье и Хуберту учить китайский язык. Родители уверены, что этот язык им пригодится в будущем, а пока они уже хорошо его понимают, но ответить самим им пока сложно.

Мандаринское наречие китайского языка считается одним из самых сложных. По мнению бизнесменов, детям пойдет только на пользу, если они с раннего детства будут знать этот язык, а потом будут учить другие.