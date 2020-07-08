Тарзан матом обложил того, кто посоветовал его супруге найти другого мужа

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось», - подписала кадр Королева.

Одна из подписчиц оставила такой комментарий: «Найди более богатого и любящего, твой Тарзан только себя любит».

И Тарзан не сдержался. «На х.. пошлО уе...ще», - последовал мгновенный ответ. Комментарии посыпались, как из рога изобилия. Кто-то поддержал Сергея Глушко, назвав такой выпад «поступком настоящего мужчины», кто-то пристыдил стриптизера за нецензурную брань в соцсети и обвинил в бескультурии. Но последние оказались в меньшинстве.