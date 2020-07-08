Откровения подруги Ефремова: «Миша несся на огромной скорости к этому страшному дню»

— И вот ее смерть стала одним из звеньев цепи, которые привели Михаила Олеговича на Смоленскую площадь…

- Год назад у Миши умерла мама. У них были очень тесные взаимоотношения. Помимо того, что это любимый сын, любимая мама, существовал совершенно потрясающий творческий союз. Это как мои дети работают в моих же ресторанах. Что нас сближает еще сильнее. Для него потеря мамы — невероятная трагедия. Как бежать на большой скорости и врезаться в стену. Он настолько был растерян, раздавлен и в ужасе. Проходит полгода. И его вторая мама умирает — Галина Борисовна. С которой они всю жизнь в одной связке, с утра до ночи. Дальше в театре «Современник» с господином Рыжаковым (новый худрук — прим. ред.), насколько я знаю, не сложились отношения. Мне Миша звонил и говорил, что он в жутком состоянии. Для него все происходило так: одну маму потерял, вторую, да еще и из дома выгоняют. Для него это был удар. Дальше хуже — пандемия. Вы знаете, что самое страшное для людей такой профессии. Для Ефремова случилась катастрофа. Ты сидишь два месяца в квартире и ничего не можешь сделать — нет работы. А актер жив чем? Он жив любовью зрителя, это его основная подпитка. Но вот, представьте, хотя нельзя так делать, что в аварии погиб бы не Захаров, а Михаил. Во-первых, не было бы такого шума и грязи, во-вторых, люди бы его канонизировали, осознали бы сразу весь масштаб личности. А сегодня — он для всех пьяное мурло.

— Вы пытались ему помочь как-то, вытянуть из депрессии?

- Последнее дело сейчас — искать крайних. У меня тоже все это совпало с открытием нового ресторана. В начале июня я достраивала то, что пандемия остановила. Да, слышала по голосу, что у него проблемы, тяжело. Но, во-первых, никогда не думала, что он в таком состоянии способен сесть за руль. Ну напьется, ну упадет где-то. Он, если выпивал в другом месте, вызывал всегда такси. Много-много лет. Все штрафы в основном за парковку. Нет ни одного за пьяное вождение. Мы говорили по телефону, там есть еще ряд обстоятельств. Но на помощь надо идти тогда, когда вас зовут.

— Как вообще получилось, что он сел в машину в пьяном виде? Какой он водитель?