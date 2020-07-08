«Жирует»: экс-продюсер Харламова раскрыла баснословные доходы комика

Недавно супружеская чета шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус ошарашили своих поклонников заявлением в Instagram о разводе, умолчав о причинах такого внезапного решения.

На фоне этого многие стали высказывать свои версии и предположения по данному факту. Не осталась в стороне и продюсер Олеся Сазыкина, вызвав тем самым гнев Харламова.

В частности Сазыкина рассказала об ужасном характере шоумена, а также пристрастию к играм.

«У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, и никакой Натальи Субботиной я не знаю. И дабы опередить моих следующих »продюсеров«, »знакомых« и »друзей«, признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией, аутофобией, клаустрофобией, верминофобией, галитофобией, дентофобией, зоофобией, лудоманией, пищевой и сексуальной», — написал Харлдамов на своей странице в Instagram.

В свою очередь, продюсер в интервью изданию «Собеседник.ru» заявила, что Харламов лукавит, а также назвала размер гонорара, что непосредственно повлияло на его характер. «Он ведет себя как злой бульдог. Гарик Харламов – обыкновенный врун! У меня есть все доказательства того, что я очень много лет работала на канале МУЗ ТВ и была продюсером его собственной плохой программы, которую достаточно быстро сняли с эфира, потому что она не давала рейтинг. По моей информации, один съемочный день у Харламова стоит порядка 750 000 рублей. Поэтому Гарик шикует, жирует и выглядит очень неестественно для мужчины», — считает продюсер. 750 000 рублей по сегодняшнему курсу составляет 260 евро.