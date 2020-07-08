Ср, 8.07.2020
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В Москве сын известного банкира разбился насмерть на мотоцикле

Сын банкира Рубена Аганбегяна

ФОТО: Соцсети

Гибель Абела Аганбегяна, разбившегося на байке, прошла почти незамеченной, сообщает Topnews.

В Москве после ДТП в больнице от полученных травм умер 23-летний сын экс-главы банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, Абел Аганбегян.

СМИ выяснили, что инцидент, в котором погибли два человека, случился  в московских Хамовниках.

Абел находился за рулем спортивного мотоцикла BMW S1000 RR. Молодой человек ехал на большой скорости, когда вдали от зебре на трассу внезапно вышел пешеход  35-40 лет, которого водитель байка не заметил. Аганбегян не смог предотвратить столкновение и   врезался в мужчину, сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщало СМИ, от места наезда на пешехода до ближайшего перехода было около 28 метров. В результате, пешеход скончался на месте аварии, а байкер упал со спортивного мотоцикла и получил серьезные травмы. Как оказалось, они раны, полученные при падении, были несовместимы с жизнью.

 

Медики, которые пять часов боролись за жизнь Аганбегяна, не смогли помочь парню,  у которого был  диагностирован перелом основания черепа. Сын финансиста скончался в больнице. «Вечером 4 июля парень мчал на своем мотоцикле по Комсомольскому проспекту. В районе дома номер 13 он сбил переходившего дорогу в неположенном месте мужчину», — пишет РЕН ТВ.

Как уточняет РБК, Рубен Аганбегян с 2012 по 2017 год работал в группе «Открытие», в январе 2018-го его назначили советником гендиректора инвесткомпании «ВЭБ Капитал», а в 2019-м — советником гендиректора АО «ИнфраВЭБ».

С февраля этого года Аганбегян является гендиректором группы компаний «Нацпроектстрой».

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