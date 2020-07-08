В Москве сын известного банкира разбился насмерть на мотоцикле

В Москве после ДТП в больнице от полученных травм умер 23-летний сын экс-главы банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, Абел Аганбегян.

СМИ выяснили, что инцидент, в котором погибли два человека, случился в московских Хамовниках.

Абел находился за рулем спортивного мотоцикла BMW S1000 RR. Молодой человек ехал на большой скорости, когда вдали от зебре на трассу внезапно вышел пешеход 35-40 лет, которого водитель байка не заметил. Аганбегян не смог предотвратить столкновение и врезался в мужчину, сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщало СМИ, от места наезда на пешехода до ближайшего перехода было около 28 метров. В результате, пешеход скончался на месте аварии, а байкер упал со спортивного мотоцикла и получил серьезные травмы. Как оказалось, они раны, полученные при падении, были несовместимы с жизнью.

Медики, которые пять часов боролись за жизнь Аганбегяна, не смогли помочь парню, у которого был диагностирован перелом основания черепа. Сын финансиста скончался в больнице. «Вечером 4 июля парень мчал на своем мотоцикле по Комсомольскому проспекту. В районе дома номер 13 он сбил переходившего дорогу в неположенном месте мужчину», — пишет РЕН ТВ.

Как уточняет РБК , Рубен Аганбегян с 2012 по 2017 год работал в группе «Открытие», в январе 2018-го его назначили советником гендиректора инвесткомпании «ВЭБ Капитал», а в 2019-м — советником гендиректора АО «ИнфраВЭБ».