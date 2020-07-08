Гороскоп на 8 июля: каким знакам Зодиака предъявят претензии

Гороскоп говорит, что Львы задавят окружающих своим авторитетом, а Водолеям лучше помалкивать.
Овен
Не лучший день для подписания важных документов и заключения договоров. Обратитесь к более опытному специалисту.
Телец
Близнецы
Звезды советуют отбросить в сторону страхи и поверить в свои силы. Тогда вы справитесь с запланированной задачей.
Рак
Лев
Если вы проявите свои лидерские качества, это поможет разрешить конфликтную ситуацию в коллективе.
Дева
Не стоит быть слишком самоуверенными, чтобы поражение в споре с оппонентом не ударило по вашему самолюбию.
Финансовые вопросы в этот день могут решаться не в вашу пользу. От вас потребуют вернуть старые долги.
Скорпион
Ваш статус в обществе заметно укрепится, и все благодаря новым партнерским связям, которые принесут выгоду.
Стрелец
Ваши старые недочеты в работе могут попасться на глаза начальству – будьте готовы к тому, что вам предъявят претензию.
Козерог
В этот день вы можете неожиданно встретиться с человеком, с которым давно потерялись контакты и связи.
Водолей
Постарайтесь не ввязываться в авантюрные проекты. А вот ваши планы не должны стать достоянием общественности.
Рыбы
Будьте готовы к тому, что у вас возникнут препятствия на пути к цели. Остерегайтесь зависти недоброжелателей.