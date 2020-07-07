«Я не сижу на диетах»: солистка Little Big похудела на 15 килограммов

В сеть попали старые фотографии солистки Little Big и вызвали настоящий общественный резонанс. Мало кто мог поверить, что когда-то Соня Таюрская была обладательницей нескольких складок на животе, а не накаченного пресса. Сейчас девушка может дать фору многим российским моделям и звездам шоу-бизнеса, а это еще больше подбадривает слушателей исполнительницы. Многочисленные фанаты продолжают гадать, как Соне удалось справиться с лишним весом, пишут dni.ru.

Певица категорически отрицает, что когда-либо сидела на диетах или морила себя голодом. По словам солистки группы Little Big, ей удалось похудеть на 3-4 килограмма за время карантина без особых усилий. Когда-то максимальный вес девушки составлял 70 килограммов, сейчас она весит 55. Но был период, когда Таюрская явно перестаралась и похудела до 48 кг. Стоит отметить, что певица не отрицает своей склонности к полноте, а, наоборот, каждый раз делает акцент на семейной наследственности.

Для того, чтобы солистка могла всегда оставаться в форме, ей приходится постоянно контролировать свой вес. Соня Таюрская признается, что это огромный труд, но такой путь она выбрала самостоятельно, поэтому обратной дороги не может быть.

"Никаких тайных диет у меня нет. Просто я четко понимаю, что, сколько и когда я ем. Я контролирую свое питание, но я ни в чем себе не отказываю. Я могу расслабиться в отпуске и поднабрать пару кг. Но я за этим слежу", – именно так певица ответила на многочисленные вопросы поклонниц.