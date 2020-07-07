Битва за честь: Джонни Депп против Эмбер Херд

В Высоком суде Лондона началось заседание по делу о клевете, в которой Джонни Депп обвинил свою уже бывшую жену Эмбер Херд и портал The Sun. На слушание экс-супруги приехали, естественно, порознь.

Эскиз судебного художника Элизабет Кукк: актер Джонни Депп (справа) подвергается допросу перед судьей Николом, в Высоком суде в Лондоне во время слушания по его делу о клевете против издателей The Sun. ФОТО: Elizabeth Cook/PA

Эмбер, держась за руки со своей новой возлюбленной Бьянкой Бутти и сестрой Уитни и адвокатом Дженнифер Робинсон, гордо шли к зданию Высокого суда.

Сопровождали Эмбер ее сестра Уитни, адвокат Дженнифер Робинсон и нынешняя возлюбленная Бьянка Бути. ФОТО: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

Депп и Херд соблюдали правила безопасности и появились в суде в защитных масках. Правда, они больше напоминали пиратские платки.

Депп также утверждает, что газета The Sun оклеветала его, когда в статье 2018 года назвала человеком, «избивающим свою жену». Звезда «Пиратов Карибского моря» отрицает эти обвинения и уверяет, что ни разу в своей жизни не поднял руку ни на одну женщину.

Заседания продлятся три недели, и на каждом из них будут находиться экс-супруги.

На прошлой неделе Депп пытался добиться того, чтобы Херд приезжала в суд только тогда, когда ее вызывали бы в качестве свидетеля. Эта мера нужна для того, чтобы Эмбер не могла слышать, как он дает показания. Просьбу отклонили.