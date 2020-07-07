Экстрасенс Илона Калдре дала советы, как изменить свою жизнь к лучшему и найти источники счастья

Свой пост она озаглавила просто: о счастье.

«Я часто сталкиваюсь с тем, когда самодостаточные, красивые люди (чаще женщины) будучи успешными и цельными, тем не менее жалуются на судьбу: вот я такая невезучая, несчастливая.

Любому человеку, неважно, сколько ему лет, мужчина это или женщина, необходимо чувствовать себя по-настоящему счастливым. Мои дорогие люди, с моей точки зрения, счастье, это когда в течении жизни ты Судьбу чаще благодаришь, чем просишь. Для тех, кто не чувствует себя достаточно счастливым человеком в жизни, хочу открыть ни разу не тайну - недопустимо позволять кому-то нарушать твое личное комфортное пространство. Меня поражает, что часто людям даже бывает стыдно от того, что они закрывают свои границы, не позволяя наносить посторонним людям вред или ущерб себе, не позволяют собой беззастенчиво пользоваться.

Конечно же, считать себя счастливым человеком в таком случае, безусловно, будет сложно. Вокруг тебя всегда будут те люди, кто захочет удовлетворять свои потребности или решать свои проблемы за твой счет, и ты всегда с готовностью откликнешься на такие просьбы: «посиди с моими детьми», «останься за меня в ночную смену», «прополи мне грядки» или «займемся сексом, даже если у тебя на это нет желания». Если это про тебя, то запоминай мои рекомендации!

Научись отказывать тем, кто заставляет тебя испытывать чувство дискомфорта и, таким образом, лишает тебя возможности чувствовать себя счастливой. Хочу у тебя спросить, есть ли у тебя время для того, чтобы побыть с собой? А что тебя так удивляет? Да! Именно с собой! Только наедине с собой можно проанализировать свою жизнь, почувствовать счастье оттого, что ты живешь, двигаешься, любишь.

Ты видишь, как растут твои дети, ты желанна, у тебя есть возможность заботиться о своих близких, которые тоже живы и здоровы. Светит солнце, мирное небо над головой… Это ли не счастье, спрашиваю я тебя?! Расслабься. Это же так просто - попить с наслаждением фруктовый коктейль, потанцевать под любимую музыку, полежать в ванне, наполненной душистой пеной. Согласитесь, у каждой из нас найдется свой собственный способ побыть наедине с собой в удовольствии.

Если ты этого не сделаешь, то ты даже не заметишь, что у тебя есть многое, что делает тебя по-настоящему счастливой. Ты поразишься, как это поменяет отношение к жизни, и станешь чувствовать себя счастливее.

Дам еще совет, который изменить твою жизнь к лучшему. Не зацикливайся на том, что ты не можешь поменять. Принимай и отпускай подобные ситуации. Именно от тебя самой зависит, сколько источников счастья вокруг тебя. Считаешь, что их маловато? Отлично! Тогда создай их дополнительно.