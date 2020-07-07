Как правильно разморозить мясо: три безопасных и быстрых способа

Vilkin.pro рассказывает, какой вариант лучше всего выбрать.

Как правильно выбрать способ?

Выбор метода зависит от того, как быстро вам нужен готовый к приготовлению продукт, ведь между тем, что у вас есть сутки и всего пару часов, очень большая разница. Но при этом нужно помнить: независимо от выбранного способа, нельзя допускать слишком быстрой разморозки – из-за этого разрушается структура мяса, оно становится жестким, само блюдо выходит невкусным. Кроме того, это повышает риск появления опасных бактерий, что может стать причиной серьезного отравления.

Три наиболее действенных способа В холодильнике

По мнению специалистов, размораживать мясо лучше всего именно в холодильнике. Это безопасно и просто: нужно всего лишь достать замороженное мясо и просто переложить на полку в холодильник (температура при этом должна быть не больше +4 градусов). Если температура будет выше, повышается и вероятность быстрого размножения бактерий на продукте.

Хорошо, если мясо упаковано в вакуум – в таком случае оно не будет впитывать лишние запахи. Но если ее нет, переложите продукт в емкость из керамики и сверху накройте тарелкой.

Правда, у этого варианта есть недостаток, который заключается в длительности. В среднем, на каждые 3 кг веса продукта требуются сутки разморозки. То есть использовать его можно только в том случае, если есть как минимум один свободный день.

Говядина, свинина, которые разморожены таким образом, в последующем могут храниться в холодильнике около 5 дней, фарш и рыба – не более суток. Интересный факт: если размораживать мясо и любые другие продукты таким образом, можно сэкономить электроэнергию. Дело в том, что при размораживании блюдо будет выделять холод, который сохраняет температурный режим внутри камеры. За счет этого компрессор работает медленнее, что и приводит к экономии.

Холодная вода

Но как быть, если разморозить кусок мяса нужно всего за пару часов и максимально быстро приготовить его? В этом случае воспользоваться водой. Главное – не горячей, как считают многие начинающие кулинары, а использовать холодную. Благодаря этому продукт будет размораживаться равномерно, что позволит приготовить вкусное и нежное блюдо. Если положить кусок в горячую воду, середина может остаться замороженной, из-за чего после прожарки кусок будет жёстким.

Инструкция проста

Мясо в упаковке положите в большую емкость, заполненную холодной водой. Поставьте в раковину под кран и включите холодную воду тонкой струйкой. Если вы не хотите тратить так много воды, постарайтесь менять ее каждые 30 минут, чтобы поддерживалась регулярная температура.

Массивные куски мяса размораживаются в среднем за 3 часа, небольшие – около 1 часа.

Если же вы купили мясо не в упаковке, перед размораживанием положите его в пакет или заверните в пищевую пленку, герметично закрывая от бактерий, которые могут быть в воздухе. Кроме того, упаковка нужна, чтобы вода не попадала на мясо, что может изменить структуру продукта. Микроволновая печь

Вариант размораживания в СВЧ-печи достаточно спорный. И пользовать им нужно осторожно, прибегая максимально редко, когда приготовить блюдо нужно «здесь и сейчас». И это несмотря на то, что практически в каждой СВЧ-печке.

Если уж вы решили разморозить продукт так, то внимательно изучите инструкцию к технике и обязательно пользуйтесь всеми рекомендации производителя. В среднем, 500 г мяса таким образом размораживается около 8-10 минут.

Старайтесь не пользоваться этим способом, потому что блюдо из мяса может получится невкусным

И тут есть несколько секретов, которыми следует руководствоваться:

обязательно снимите заводскую упаковку, уберите пакет;

чтобы мясо равномерно оттаивало, раз в 2-3 минуты его нужно переворачивать.