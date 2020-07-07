Больной раком Александр Беляев: «Я был весь в крови, у меня обнаружили пятисантиметровую опухоль»

Оказалось, ведущему вновь потребовалась экстренная помощь врачей. Но в этот раз он действительно испугался. «Чуть больше трех месяцев назад доктора проверяли меня на онкологию, — рассказывает «СтарХиту» Беляев. — Ничего не обнаружили, подтвердили ремиссию. А недавно случилось ужасное — резко поднялся сахар, я был весь в крови. Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль. Я пережил сложную девятичасовую операцию, ее делали аж две бригады».

Спрашиваю Александра Вадимовича: «Опухоль снова появилась на легком?». Ведь заболевание атаковало именно этот орган, как писали СМИ. «У меня рак прямой кишки — неожиданно признается ведущий. — Почему скрывал? Да как-то рак прямой кишки звучит не комильфо. В итоге, кто-то написал об онкологии легких, а я спорить не стал».

Ведущий перестал работать на канале 1 февраля

Сейчас Александр Вадимович уже дома, за городом. «Хоть я больной и практически весь изрезан, врачи отпустили домой, — делится журналист. — Опухоль мне вырезали, установили в районе таза имплант. Что еще? Метастаз нет... Чем занимаюсь в деревне Мешково? Дышу свежим воздухом и радуюсь пока временному успеху».