Больной раком Александр Беляев: «Я был весь в крови, у меня обнаружили пятисантиметровую опухоль»

В мае известный российский синоптик обрадовал поклонников новостью об успешной операции по удалению абсцесса. Через месяц Александр собирался встретиться с врачом и узнать дальнейший курс лечения онкологического заболевания. На днях позвонил Беляеву, поинтересоваться его самочувствием. Взяв трубку, он огорошил меня с первых слов: «Была тяжелая кровавая эпопея…»
Оказалось, ведущему вновь потребовалась экстренная помощь врачей. Но в этот раз он действительно испугался. «Чуть больше трех месяцев назад доктора проверяли меня на онкологию, — рассказывает «СтарХиту» Беляев. — Ничего не обнаружили, подтвердили ремиссию. А недавно случилось ужасное — резко поднялся сахар, я был весь в крови. Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль. Я пережил сложную девятичасовую операцию, ее делали аж две бригады».
Спрашиваю Александра Вадимовича: «Опухоль снова появилась на легком?». Ведь заболевание атаковало именно этот орган, как писали СМИ. «У меня рак прямой кишки — неожиданно признается ведущий. — Почему скрывал? Да как-то рак прямой кишки звучит не комильфо. В итоге, кто-то написал об онкологии легких, а я спорить не стал».
Сейчас Александр Вадимович уже дома, за городом. «Хоть я больной и практически весь изрезан, врачи отпустили домой, — делится журналист. — Опухоль мне вырезали, установили в районе таза имплант. Что еще? Метастаз нет... Чем занимаюсь в деревне Мешково? Дышу свежим воздухом и радуюсь пока временному успеху».
Беляев и так следовал рекомендациям врачей, теперь же планирует следить за здоровьем еще тщательнее и проверяться ежемесячно. «Не представляю, как организм выдерживает такие нагрузки, — удивляется мужчина. — Кстати, после операции из категории гипотоников перешел в гипертоники».