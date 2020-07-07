Порноактриса Лола Тейлор рассказала, как у нее сорвался групповой секс с Аршавиным

По словам уральской актрисы, встреча с бывшими футболистами состоялась в одном из элитных ресторанов Геленджика, куда она прилетела вместе с подругой.

Я не могла поверить, что бывший капитан сборной России приглашает меня к себе за стол", - рассказала порноактриса в беседе с "КП Екатеринбург.

Бушуева призналась, что компания бывших футболистов "не скупилась на траты и шиковала по полной".

Разумеется, они нас угощали. Две бутылки 12-летнего виски хорошего, кальяны и прочее. Аршавин был очень молчаливым и замкнутым, но часто светил пачкой денег. А вот его друг Владимир разговаривал без умолку, весёлый парень,

- отметила она.

Всё должно было продолжиться в гостиничном номере бывших игроков сборной России, а сама порноактриса не была против такого завершения вечера.

Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звёзды футбола за нами ухаживают,

- продолжила Бушуева.

По словам порноактрисы, после того как они пришли в номер, Аршавин и Быстров развалились на кровати, а она перед тем, как начать, попросила сделать селфи. На эту просьбу футболисты ответили отказом, а их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у неё телефон.

Я психанула и ушла. Ну а они - обиделись. Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи - нет,

- рассказала 27-летняя Бушуева.