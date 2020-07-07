Гастроэнтеролог рассказал, как часто можно заказывать роллы

Многие любят заказывать роллы – это удобно и вкусно. Кроме того, роллы, которые готовят у нас, отличаются от того же блюда в других странах – в них много риса и они довольно сытные, пишет msn.com.

Но можно ли есть роллы каждый день и какие с этим могут быть связаны проблемы? Об этом рассказал член Европейского общества по изучению печени и Американской гастроэнтерологической ассоциации, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог GMS Clinic Сергей Вялов.

Главная проблема – это сырое мясо или рыба в некоторых роллах. Это чревато гельминтами или кишечной палочкой. Чтобы избежать таких проблем, врач рекомендует отдавать предпочтение горячим роллам – с ними рисков не будет никаких.

Отравление роллы, если они приготовлены по технологии и из качественных продуктов, не вызовут. А вот к обострению уже имеющихся проблем привести могут. «Виноваты» в этом, правда, в основном не сами роллы, а острые соусы, которые к ним подаются, – васаби или имбирный. Настолько острая пища раздражает слизистую желудка, что может привести в воспалению или нарушению его работы, что по симптомам легко перепутать с отравлением.

Что касается гельминтов – тут частота или даже объемы потребления роллов никакого значения не имеют, отмечает врач. Неважно, как часто вы едите роллы, потому что если гельминтами окажется заражена рыба в одном-единственном ролле, то все остальные уже не будут иметь значения.