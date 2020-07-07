«Язык не поворачивается это назвать народом»: Максим Леонидов раскритиковал россиян

Участник легендарного бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов высказался относительно результатов голосования по Конституции в России.

По словам артиста, он советовался с семьей и друзьями относительно того, ему поступить - бойкотировать голосование или пойти сказать «нет».

В результате он выбрал второй вариант, так как это «лучше» для его «души» и он будет так «себя лучше чувствовать».

Музыкант подчеркнул, что он, как и его коллега по цеху, фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич перестал доверять действующей власти после того, как Дмитрий Медведев не пошел на второй президентский срок, а после того различные движения стали составлять «черные списки», в которые попадали деятели культуры.

При этом Леонидов винит в происходящем не Кремль, а народ. «Самое печальное, что мои переживания, мои как бы даже не претензии, а мои горькие, так сказать, раздумья, они связаны и не с властью даже большей частью, они связаны с абсолютно дремучестью большинства жителей этой страны. У меня даже язык не поворачивается это назвать народом, потому что это разобщённое какое-то зомбированное население», - сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Рассуждая о результатах голосования он затронул тему возможной подтасовки итогов. «Я далек от мысли, что там какие-то результаты довольно сильно подтасованы. Где-то, наверное, подтасованы. Причем уверен, что это даже подтасовано не самой властью, которая вряд ли давала такие приказы, это подтасовано людьми на местах, которые в нашей российской действительности всегда опережают желание начальства, которые умирают от того, что случайно чихнули на лысину чиновника», - сказал он.

Он уверен, что в этом смысле ничего не изменилось со времен Салтыкова-Щедрина и Чехова: раболепие, чинопочитание, лебезение перед властью и пренебрежение к нижестоящим по социальной лестнице. «Это меня больше всего угнетает и расстраивает. Это прям меня повергает в какую-то депрессию», - сетует он.