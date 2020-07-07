Мадонна шалит и выставляет селфи топлес

Знаменитая американская поп-певица поделилась неожиданным селфи, которое она сделала в кухонном зеркале, сообщает сайт НВ.
61-летняя Мадонна продолжает доказывать, что после 60 лет можно не сбавлять обороты и вести привычную жизнь. Певица регулярно дразнит фанов провокационными фото. Так, во вторник, 7 июля, она поделилась селфи топлес. Из одежды на певице лишь трусики-бикини и шляпа-панама. Для снимка певица надела украшения.
Селфи снято в кухонном зеркале. Мадонна сделала его, опираясь на костыль. Так певица продемонстрировала идеальную подтянутую фигуру. Фото она подписала: «У всех есть свой костыль».
Напомним, Мадонна вынуждена передвигаться с помощью костыля из-за травмы, которую она получила во время мирового тура Madame X. Она прервала его из-за пандемии коронавируса. Более того, певица и часть ее команды переболели COVID-19 во время серии выступлений в Париже. Об этом она узнала спустя два месяца, сдав тест на антитела к коронавирусу.