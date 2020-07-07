Мадонна шалит и выставляет селфи топлес

61-летняя Мадонна продолжает доказывать, что после 60 лет можно не сбавлять обороты и вести привычную жизнь. Певица регулярно дразнит фанов провокационными фото. Так, во вторник, 7 июля, она поделилась селфи топлес. Из одежды на певице лишь трусики-бикини и шляпа-панама. Для снимка певица надела украшения.

Селфи снято в кухонном зеркале. Мадонна сделала его, опираясь на костыль. Так певица продемонстрировала идеальную подтянутую фигуру. Фото она подписала: «У всех есть свой костыль».