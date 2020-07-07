Дмитрий Тарасов не стал составлять брачный контракт с Анастасией Костенко

Анастасия Костенко накануне отвечала на вопросы своих подписчиков, которые снова затронули тему ее отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым. На этот раз у Анастасии поинтересовались, как она относится к составлению брачного контракта, пишет Экспресс газета.
В США составление брачного контракта — распространенное явление, особенно среди знаменитостей, да и в России появляется все больше пар, которые предпочитают обезопасить себя и свои финансы. Анастасия честно призналась, что они с супругом составлять брачный контракт не стали.
Если вы аккуратно пытаетесь разведать обстановку, то отвечу: у нас его нет. А если интересно мое отношение, могу сказать так: ровно. В Европе это само собой разумеющееся. Они составляют его максимально выгодно для обоих, учитывая пожелания друг друга, и сами же придумывают ''штрафы'' в случае, если доказано нарушение клятвы. Брачный контракт облегчает бракоразводный процесс. P.S. Просто сама мысль такой подстраховки немного наводит грусть,
— ответила на вопрос Анастасия.
Со своей экс-супругой Ольгой Бузовой футболист составлял брачный контракт, но в отношениях с Костенко он придерживается другой тактики. Ранее Анастасия уверяла, что Тарасов переписал на нее большой дом в Подмосковье.