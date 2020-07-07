Дмитрий Тарасов не стал составлять брачный контракт с Анастасией Костенко

Если вы аккуратно пытаетесь разведать обстановку, то отвечу: у нас его нет. А если интересно мое отношение, могу сказать так: ровно. В Европе это само собой разумеющееся. Они составляют его максимально выгодно для обоих, учитывая пожелания друг друга, и сами же придумывают ''штрафы'' в случае, если доказано нарушение клятвы. Брачный контракт облегчает бракоразводный процесс. P.S. Просто сама мысль такой подстраховки немного наводит грусть,