Поклонники приписали Максу Барских отцовство после фото с сыном Миши Романовой

Слухи о том, что двухлетний Мартин — общий сын Барских и Романовой появились после того, как в социальных сетях певец стал часто появляться на снимках с ребенком. При этом Миша Романова не раз заявляла, что с отцом Мартина она рассталась и не общается с ним. А его имя она не говорит, потому что не знает, как к этому отнесется мужчина.