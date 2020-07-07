Вт, 7.07.2020
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Лето, комары, любовь: Ксения Собчак опубликовала новое фото с Константином Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Минувшие выходные 38-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин Богомолов провели на природе. Звездная пара отправилась в Подмосковье, где наслаждалась свежим воздухом, провожала красивые закаты и успевала делать снимки для соцсетей, пишет Сплетник.

Одним из таких фото журналистка вчера поделилась в своем Instagram. В кадре Ксения и Константин запечатлены на берегу озера — романтичное фото было сделано вечером, на фоне персиково-розового заката.

Лето. Комары. Любофф (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— подписала новый кадр Ксения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментариях подписчики написали, что снимок получился очень трогательным, а также отметили, что у Ксении и Константина по-настоящему влюбленный взгляд. Многим даже показалось, что спустя чуть меньше года в браке супруги стали чем-то внешне похожи друг на друга.

Какие вы тут классные!

Как же вы похожи!

Оба светитесь, заметно со стороны даже.

Так важно найти свою любовь! Всем любви!

В очередной раз в комментариях отметилась близкая подруга Ксении Собчак, певица Наталья Ионова. Она одной из первых написала, что очень любит пару Ксении и Константина. Многие также интересовались, как Собчак чувствует себя после недавнего перелома носа, — звезда попала в больницу после неудачного падения, где ей срочно была проведена операция. Однако любопытство подписчиков на эту тему Ксения так и не удовлетворила.

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