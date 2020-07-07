Лето, комары, любовь: Ксения Собчак опубликовала новое фото с Константином Богомоловым

В комментариях подписчики написали, что снимок получился очень трогательным, а также отметили, что у Ксении и Константина по-настоящему влюбленный взгляд. Многим даже показалось, что спустя чуть меньше года в браке супруги стали чем-то внешне похожи друг на друга.

В очередной раз в комментариях отметилась близкая подруга Ксении Собчак, певица Наталья Ионова. Она одной из первых написала, что очень любит пару Ксении и Константина. Многие также интересовались, как Собчак чувствует себя после недавнего перелома носа, — звезда попала в больницу после неудачного падения, где ей срочно была проведена операция. Однако любопытство подписчиков на эту тему Ксения так и не удовлетворила.