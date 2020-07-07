«Русалка»: Катерина Шпица сфотографировалась в бикини

Сегодня целый день мы с Германом провели в лесу у горной реки в чудесной компании, празднуя юбилей нашего большого друга. Без сотовой связи! И это благодать!

По словам Шпицы, она в этот день пропустила много звонков и только под вечер узнала, что 6 июля отмечался Всемирный день поцелуя. Актриса посетовала, что не смогла отпраздновать его на практике, но порадовалась, что получила «чудодейственный поцелуй» от природы.