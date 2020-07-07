«Русалка»: Катерина Шпица сфотографировалась в бикини

Катерина Шпица показала, как проводит летние дни. Судя по фотографиям на официальной страничке в Instagram, актриса сейчас отдыхает в Сочи вместе с сыном Германом. Звезда снялась в полосатом бикини, сидя на берегу живописной реки, пишет Экспресс газета.
Сегодня целый день мы с Германом провели в лесу у горной реки в чудесной компании, празднуя юбилей нашего большого друга. Без сотовой связи! И это благодать!
— сообщила звезда фильма «Викинг».
По словам Шпицы, она в этот день пропустила много звонков и только под вечер узнала, что 6 июля отмечался Всемирный день поцелуя. Актриса посетовала, что не смогла отпраздновать его на практике, но порадовалась, что получила «чудодейственный поцелуй» от природы.
А вы там целуйтесь с любимыми! Это ведь так прекрасно,
— пожелала 34-летняя Катерина.
Новый пост порадовал поклонников. «Русалка», «Какая красота!» — написали восхищенные фолловеры.