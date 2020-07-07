Зеркальная дата 07.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Многие обыденные вещи, которые мы принимаем как должное, на самом деле обладают магическими свойствами. Сказанное вовремя слово может оказаться паролем для привлечения счастья, а дата в календаре — стать ключом к исполнению задуманного. Именно такой день ждет нас 7 июля, когда наступит одна из самых знаковых и волшебных дат года.

Магия числа 7

В нумерологии семерка является божественной, поэтому считается главным и самым могущественным числом. Это цифра проницательна, но осторожна: она не открывает великих тайн. Семерка не любит магов и ворожей, которые пытаются с ее помощью узнать будущее или познать непознанное. Она — хранительница секретов, и ее интересует духовный мир человека. Если 7.07 ваше материальное начало возьмет вверх над духовным, приготовьтесь к удару судьбы, который может привести к большим проблемам.

Поскольку семерка служит духовным людям, очень важно проникнуться духовностью этого дня, заглянуть внутрь себя и прислушаться к голосу сердца. Только искренние желания, несущие благо духовному началу, точно и быстро дойдут до высших сил.

Как загадать желание 7 июля

19:07. За минуту до наступления 07:07 или 19:07 нужно озвучить свое желание. Мы советуем использовать принцип визуализации, который поможет в красках передать желаемое. Редакция сайта dailyhoro.ru приготовила список правил, которые помогут загадать желание 7 июля так, чтобы все лишнее ушло из жизни, а его место заняли счастье и удача. Для быстроты эффекта важно отследить точное время -. За минуту до наступленияилинужно озвучить свое желание. Мы советуем использовать принцип визуализации, который поможет в красках передать желаемое.

Как загадать желание и каким образом его лучше сформулировать, мы покажем на простом примере: «Я хочу счастливую жизнь». А вы перефразируете указанный пример согласно своей мечте.

Правило 1: используйте настоящее время. Важно думать о своем желании так, словно оно уже исполнилось. Вместо «Я хочу счастливую жизнь» запишите: «Я живу счастливой жизнью». Используя настоящее время, вы даете установку, что мечта уже стала реальностью. Это необходимо для того, чтобы лишить себя сомнений и настроиться на воплощение желаемого.

Правило 2: больше конкретики. Назначьте точное время, в течение которого ваша мечта может и должна исполниться. Число 7 очень коварно, поэтому вы можете прождать исполнение задуманного 3, 5, а то и все 7 лет. Поэтому формулируйте конкретно: «Я начал(а) жить счастливой жизнью в этом, 2020, году». Вы даже можете указать месяц и точную дату, морально настроив себя на исполнение загаданного в срок.

Правило 3: формулируйте желание четко. Вы должны знать, чего именно вы хотите и как этого достичь. Ваше желание должно быть емким, понятным и конкретным, поэтому прежде чем загадывать желание, приведите в порядок собственные мысли и чувства. Если вы мечтаете найти хорошую работу, встретить родственную душу, купить новый автомобиль, то обязательно укажите это. К примеру, «Я хочу получать много денег» звучит туманно и даже опасно. Ведь при этом не понятно, как вы хотите заработать эти деньги, на что вы их будете тратить и, собственно, зачем они вам нужны.

Правило 4: верьте в лучшее. Зарядите свое желание положительными эмоциями. Представьте себе, как вы будете рады и счастливы, когда ваша мечта исполнится.