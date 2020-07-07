Гороскоп на 7 июля: Водолеям нужно держать себя в руках, а Рыбам нельзя ни в чем себе отказывать

Овен

Сегодня смело беритесь за те дела, которые давно откладывали – сможете осуществить давнюю мечту. Это касается как профессиональной деятельности, так и личных отношений. День может оказаться многообещающим в романтических вопросах.

Телец

Вам сегодня может быть сложно объективно оценить ситуацию, поэтому постарайтесь ко всему, что вам предложат отнестись с долей настороженности. Вечер обязательно посвятите планированию дел на ближайшие пол года.

Близнецы

Хороший день для завершения начатых дел, новые проекты брать не стоит. Сейчас не самое удачное время для развития романтических отношений из-за возможных ссор. Вечером займитесь делами, которые делают вас счастливыми.

Рак

Сегодня у вас будет очень много дел, для решения которых вам придется обратиться за помощью. Не забудьте отблагодарить тех, кто оказал вам бескорыстную услугу. А вечер проведите в веселой компании друзей.

Лев

Старайтесь планировать на сегодня дела, которые не требуют спешки. Размеренное решение вопросов сегодня можете себе позволить. Серьезных разговоров и переговоров лучше не планируйте, а вот встреча с друзьями будет очень уместной.

Дева

Сегодня не стоит начинать новых дел – вы к ним еще не готовы. К новым делам и проектам лучше подготовиться, чтобы чувствовать себя на высоте. Рабочие дела потребуют концентрации внимания.

Весы

Сегодняшний день может оказаться довольно беспокойным. Старайтесь из всего происходящего получать максимум выгоды. Будьте максимально сдержанными и корректными в общении, а также контролируйте свои эмоции, чтобы не обидеть тех, кто рядом.

Скорпион

У вас сейчас благоприятный период во многих отношениях – сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать важным и интересным – возьмите инициативу в свои руки. Раскованность, изобретательность и озорство сейчас будут к месту.

Стрелец

Сейчас важно будет проявить свои способности, показать целеустремленность и смекалку, чтобы добиться желаемого. И это относится к любой сфер вашей жизни. Поездки и путешествия будут удачными.

Козерог

Сегодня вы можете проявить свои эмоции, не пряча их от окружающих. Вас поймут и примут такими какие вы есть. Будьте осторожны к новым знакомым, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительной репутацией. Вечер уделите себе.

Водолей

Старайтесь держать себя в руках и не слишком эмоционально реагировать на все, что вас окружает. Будьте активнее и проявляйте смекалку в рабочих делах – новые предложения могут быть очень перспективными. Но лучше их хорошенько перепроверить.

Рыбы