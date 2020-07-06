В Англии ушел из жизни самый старый в мире кот

Самый старый кот в мире скончался в возрасте 31 года. Раббл, пушистый кот породы мейн-кун, считался самым старым из домашних кошачьих в мире, когда ему исполнилось 31 год в мае. Владелица Мишель Херитедж получила Раббла в качестве подарка на ее 20-летие, и с тех пор пара была неразлучна. 52-летняя хозяйка объяснила долгую жизнь Раббла тем фактом, что у нее никогда не было детей — поэтому Мишель нежно заботилась и баловала своего четвероногого друга.

«Я всегда относилась к нему как к ребенку. У меня нет детей, и у меня была еще одна кошка по имени Мег, которая умерла в возрасте 25 лет. Если ты о ком-то заботишься, что бы это не было, то оно действительно долго протянет», – говорит Мишель.

По словам хозяйки, к концу жизни Раббл довольно быстро уставал и даже перестал есть пищу. «Он стал очень худым. Я, как обычно, пошла на работу, а когда вернулась домой, муж сказал, что кот перешел дорогу, как он делал это каждый день, и больше не вернулся. Поэтому мы считаем, что он ушел умирать, как это заведено у кошек», — рассказала изданию Херитедж.

Будь Раббл человеком, так его возраст был бы эквивалентен 150 годам!

Самой старой из когда-либо зарегистрированных кошек была 38-летняя кошечка по имени Крим Пафф из Техаса, родившаяся 3 августа 1967 года и прожившая до 6 августа 2005 года.

Но Мишель сказала, что никогда не мечтала и не надеялась о титуле любимца как самого старого кота. Она добавила: «Мы с Рабблом никогда не мечтали попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Не было желания, и такой рекорд нас даже не интересовал».