«Конец войне?!» Сестры Бузовы устроили девичник после продолжительной ссоры

«Спустя полтора года мы все можем официально сказать, что мы счастливы», «Сёстры вместе», «Конец войне?!», «Наконец-то помирились» — пишут фолловеры. Сами сёстры не раскрывают ни причины столь длительной размолвки, ни обстоятельства примирения, пишет портал life.ru .

Ранее стало известно, что бойфренд певицы Ольги Бузовой Давид Манукян потратил на шопинг в первый день лета около миллиона рублей. Похваставшись перед подписчиками, он почему-то извинился перед возлюбленной. Возможно, сумма покупки слишком велика для бюджета пары или же он, например, воспользовался карточкой своей возлюбленной, ведь, как ранее призналась Бузова, она оплатила их отпуск в Таиланде.