Ивану Урганту заплатили баснословную сумму за виртуальный выпускной

На днях в Уральском федеральном университете состоялся выпускной для 6300 вчерашних студентов. Однако проводился он впервые в необычном формате - в онлайне. На такое пришлось пойти, так как в связи со вспышкой коронавируса все массовые мероприятия отменены, в том числе и ежегодный выпускной концерт.

На площади перед вузом, по традиции, собирались тысячи студентов в мантиях и конфедератках. Они смотрели выступления артистов и фотографировались. Теперь же традиционное прощание со школой прошло по интернету, без массовых скоплений людей.

Выпускной провели Иван Ургант и Евгений Захаров, которые пообщались с выпускниками, устроили небольшую битву технарей с гуманитариями и несколько розыгрышей.

Часть выпускников собрались в фойе вуза, соблюдая социальную дистанцию, и увидели выступление Урганта на большом экране. Часть выпускников собрались в фойе вуза, соблюдая социальную дистанцию, и увидели выступление Урганта на большом экране.

Издание « Планерка» назвало сумму, которую получил телеведущий за свою работу.«В номинации »самая бесполезная трата денег« побеждает Уральский федеральный университет. Сегодня его выпускной вёл Иван Ургант. По понятным причинам на выпускном не было ни выпускников, ни Урганта. Все — онлайн. Гонорар ведущего за такую оригинальную работу составил 1,6 млн рублей», - отметили журналисты. Это более 20 000 евро.