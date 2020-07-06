Ида Галич о недомолвках с Настей Ивлеевой: «Наши с супругом счастливые ряхи нравятся не всем»

Похоже, прошли те времена, когда Ида Галич и Настя Ивлеева радовали публику совместными проектами. Недавно между звездами Instagram пробежала черная кошка. Галич попыталась объяснить, почему так вышло, пишет Стархит.
Слухи о конфликте между Идой и Настей ходят давно, но вот подтверждения все никак не получали. Но на днях Галич неожиданно решила высказаться об отношениях с коллегой.
Вчера обнаружила, что Настя не подписана на меня в Instagram. Сначала подумала, что у нее гив, но потом обнаружила у нее в подписках Машу Миногарову, Наталью Рудову. Поняла, что нет, не гив. В связи с этим вот что могу сказать: вообще, человек не обязан смотреть контент, который ему не интересен. Это выбор каждого. Вам и мне пора понять, что наши с Аланчиком (супруг Иды, — прим. «СтарХита») счастливые сытые ряхи почему-то нравятся не всем,
— подчеркнула 30-летняя Ида.
Подписчики Галич предположили, что причиной недомолвок между популярными блогерами могло послужить соперничество, а также разные приоритеты. Так, в феврале Ида впервые стала мамой и с головой окунулась в заботу о малыше, в то время как Настя не торопится заводить детей, так как для нее пока на первом месте карьера.