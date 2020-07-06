Ида Галич о недомолвках с Настей Ивлеевой: «Наши с супругом счастливые ряхи нравятся не всем»

Вчера обнаружила, что Настя не подписана на меня в Instagram. Сначала подумала, что у нее гив, но потом обнаружила у нее в подписках Машу Миногарову, Наталью Рудову. Поняла, что нет, не гив. В связи с этим вот что могу сказать: вообще, человек не обязан смотреть контент, который ему не интересен. Это выбор каждого. Вам и мне пора понять, что наши с Аланчиком (супруг Иды, — прим. «СтарХита») счастливые сытые ряхи почему-то нравятся не всем,