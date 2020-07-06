Константин Ивлев женится через две недели после развода

Теперь СМИ сообщают о том, что всего через две недели после официального развода Ивлев сделал предложение руки и сердца своей молодой возлюбленной Валерии Куденковой. По крайней мере, так считают поклонники. Всего несколько дней назад Валерия опубликовала совместное фото с Константином и большим букетом цветов и дала понять, что в их жизни произошло значимое событие.

Вчера был значимый день для нас. А насколько значимый, вам подскажет ваша фантазия,

— подписала снимок Валерия.

Инициатором расставания стала жена Ивлева, когда узнала о его молодой любовнице. Скандал случился весной этого года. Тогда Мария рассказала поклонникам, что шеф-повар изменяет ей уже несколько месяцев и грозится забрать дочь при разводе.