Константин Ивлев женится через две недели после развода

В конце июня шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и его супруга Мария официально развелись после 23 лет брака. У пары осталось двое детей: уже взрослый сын Матвей и дочка Мария, пишет Экспресс газета.
Теперь СМИ сообщают о том, что всего через две недели после официального развода Ивлев сделал предложение руки и сердца своей молодой возлюбленной Валерии Куденковой. По крайней мере, так считают поклонники. Всего несколько дней назад Валерия опубликовала совместное фото с Константином и большим букетом цветов и дала понять, что в их жизни произошло значимое событие.
Вчера был значимый день для нас. А насколько значимый, вам подскажет ваша фантазия,
— подписала снимок Валерия.
Инициатором расставания стала жена Ивлева, когда узнала о его молодой любовнице. Скандал случился весной этого года. Тогда Мария рассказала поклонникам, что шеф-повар изменяет ей уже несколько месяцев и грозится забрать дочь при разводе.
После этого Ивлев перестал скрывать отношения с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой: они вместе живут и путешествуют, Валерия активно делится совместными фотографиями с возлюбленным и отбивается от хейтеров, которые обвиняют ее в том, что она увела Ивлева из семьи.