Диетологи жестко раскритиковали метод феноменального похудения Максима Фадеева

Люди понимают всё буквально. Им скажут: пейте много воды — и похудеете, они и будут пить. И если у одного человека здоровье сильно не пострадает, то другой может посадить организм, нарушить работу мочеполовой системы. На самом деле нужно менять базовое питание, которое войдёт в вашу жизнь не на неделю или месяц, а на всю жизнь,