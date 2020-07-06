ТОП-6 глупых ошибок водителей, которые могут стать фатальными

Шесть самых распространенных «глупостей» автомобилистов, которые могут иметь фатальные последствия, назвал эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов.

1. Так, некоторые водители специально до конца не закрывают капот машины для лучшего охлаждения. В результате даже при наличии страховочного механизма капот при быстром движении может завернуться на лобовое стекло. В лучшем случае он разобьет стекло и погнет стойки, однако самое страшное, что он мгновенно перекроет обзор дороги. А кроме того бывает, что капот срывает с петель и он летит в другие машины.

2. Часто водители открывают двери автомобилей, не обращая внимание на поток машин. В лучшем случае это грозит оторванной дверью, но может и привести к тяжелому ДТП. То же касается и непроизвольно открывшейся на ходу двери. Эксперт советует всегда блокировать центральный замок при движении.

3. Некоторые автомобилисты забывают включить ближний свет в темное время суток или, наоборот, не выключить дальний свет, когда приближается встречный транспорт. В первом случае можно вовремя не заметить пешехода или животное на дороге, а во втором — ослепить другого водителя. Оба варианта могут иметь тяжелые последствия.

4. Недостаточная или неправильная затяжка колесных болтов и гаек приводит к потере колеса во время движения. Результат такого происшествия непредсказуем.

5. Многие автовладельцы не следят за давлением в колесах, а между тем такое легкомыслие может обернуться большой бедой: слишком низкое или слишком высокое давление может привести к разрушению шины и, как следствие потере управления автомобилем. По словам эксперта, в идеале давление следует проверять перед каждой поездкой, а изношенные шины необходимо вовремя менять.