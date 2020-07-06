Как выглядела Жанна Агузарова до пластики и что с ней стало теперь

Родственник Агузаровой живет в Тюмени. За последние годы артистка так изменилась, что ее родная мама вряд ли бы узнала. Тем более ходят слухи, что родственницы не общаются много лет.

Личный фотограф Аллы Пугачевой поделился кадром юной Жанны Агузаровой с желтыми перьями на голове. Роман Родин обнародовал фото 57-летней звезды до пластических операций.

Очевидно, снимок Жанны сделан на заре ее карьеры. «Марсианка», как ее называют многие поклонники, предстала в необычном виде. Как известно, яркая исполнительница всегда любила, что называется, выделиться из толпы. И ей это превосходно удавалось.

В комментариях поклонники пришли в полный восторг от вида кумира. При этом многие отметили, что, к сожалению, сейчас она сильно изменилась. «Такая хороша была», «Любимая Жанна Хасановна», «Единственная и неповторимая марсианка, необычная и загадочная», «Жаль, сейчас пластика ее испортила. От первозданной красоты не осталось и следа», «Последние ее фото меня пугают. Такая красивая была», «У нее сейчас лицо как маска. Зачем-то филлеры вставила и губы накачала», - делятся поклонники.

Напомним, Жанна Агузарова всегда вела обособленный образ жизни. У нее нет ни мужа, ни детей. В 80-е годы певица недолгое время была замужем за океанологом Ильей Кабатченко. По словам матери Агузаровой, интеллигентных родителей молодого ученого пугала эпатажная артистка. Потому нет ничего удивительного в том, что они невзлюбили невестку. Это и стало одной из причин ее скорого развода с супругом.

Вскоре после этого Жанна начала встречаться с Ником Полтораниным. Любовник стал администратором и директором певицы. Именно Ник вскоре надоумит звезду пуститься в сольное плавание и уйти из группы «Браво». А в начале 90-х вокалистка с возлюбленным отправились покорять Америку. В США певице пришлось начинать все сначала. В Лос-Анджелесе она пела в ресторанах, пыталась записывать какие-то композиции, работала диджеем. По слухам, она даже подрабатывала водителем лимузина. Якобы возила знаменитостей в Голливуде.

За Полторанина вокалистка собиралась замуж. Они даже мечтали о детях. Но расстались также неожиданно, как и уехали в Америку. Жанна, не снискав заграничной славы, сильно страдала. Она решила вернуться туда, где была мегапопулярной и любимой.

Поговаривают, что сейчас исполнительница хита «Желтые ботинки» может неделями не выходить из дома, если у нее нет гастролей и концертов. Вернувшись в Россию, вокалистка выступает в клубах и на корпоративах. Говорят, ей хорошо платят. По некоторым данным, сумма гонораров может достигать трех миллионов рублей (почти 38 000 евро).