«Неужели малыш родился?» В Сети обсуждают фото Корчевникова у роддома

Личная жизнь 37-летнего Бориса Корчевникова — тайна, в которую он не посвящает поклонников. Поэтому любая подробность или намек на эту тему вызывает их повышенный интерес. Иногда телеведущий сам дает повод для разговоров и не всегда правдоподобных слухов. Так вышло на этот раз: мужчина разместил в Instagram селфи у таблички «Выписная». Фанаты решили, что он сфотографировался не абы где, а на выходе из роддома.

Известно, что Корчевников боролся с онкологическим заболеванием. Пять лет назад ему удалили доброкачественное образование, задев при этом слуховой нерв. Вскоре Борис пошел на поправку и вернулся к работе. Прошлым летом он признался, что прошел курс лечения. В апреле появилась информация, что у звезды диагностирован коронавирус. Но и эта информация официально не подтверждалась.