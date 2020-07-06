Николай Цискаридзе рассказал о девяти операциях, которые перенес

В столице Франции Цискаридзе сделали операцию, но после нее начались осложнения, которые чуть не стоили жизни звезде русского балета. «Температура 39,5-40, золотистый стафилококк, плюс еще девять операций и много всего. В итоге вместо трех дней в больнице я провел месяц. И все это время Галина от меня не отходила», — вспоминает танцор.

46-летний Цискаридзе говорит, что Казноб приходила к нему рано утром и покидала палату за полночь, когда закрывали прием посетителей. Каждый день она проводила с танцором, хотя у самой большая семья. «Три недели ада неснижаемой температуры. Постоянные консилиумы врачей. Все время Галина прошла рядом. Так как у меня постоянно была высокая температура, я не очень понимал сложность и опасность происходящего, а Галя не отходила от меня ни на шаг. Когда мне стало получше, то ходить заново я учился с ней. Если бы не Галя, даже не знаю, что было бы со мной. Смог бы я вернуться на сцену? Когда я впервые после всего выходил на сцену, Галя была рядом», — признался Николай.